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В Алеппо под обстрелом погиб сотрудник общества Красного Полумесяца

Международная панорама
8 февраля, 21:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС
В результате произошедшего также погибли двое мирных жителей, которые пришли получить помощь от сотрудников гуманитарных организаций
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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Сирийского общества Красного Полумесяца (СОКП) попали под обстрел в районе Аль-Хамадания на севере Алеппо. В результате инцидента семеро из них пострадали, один погиб, сообщили в организации.

"Международный комитет Красного Креста и СОКП осуждают атаку на персонал СОКП на севере Алеппо и напоминают о долге каждого уважать сотрудников гуманитарных организаций. Они не должны быть мишенью", - говорится в заявлении.

Отмечается, что также погибли двое мирных жителей, которые пришли получать помощь от сотрудников гуманитарных организаций.

Агентство Reuters со ссылкой на сирийские СМИ добавляет, что в среду два человека погибли в этом районе в результате обстрела боевиков.

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