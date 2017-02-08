В ООН не подтвердили информацию о скорой отставке спецпосланника по Сирии

ООН, 8 февраля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура сосредоточен на подготовке к новому раунду переговоров между Дамаском и оппозицией.

Об этом сообщил журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, комментируя появившуюся в СМИ информацию о грядущей отставке эмиссара.

"Мы видели эти сообщения. Я думаю, что де Мистура сосредоточен на следующем раунде переговоров, который он планирует провести до конца текущего месяца. Генеральный секретарь (ООН Антониу Гутерриш), безусловно, полностью поддерживает его работу", - сказал он. Отвечая на вопрос о возможности более активного участия самого генсека ООН в усилиях по урегулированию сирийского конфликта, Дюжаррик подчеркнул, что Гутерриш уже "полностью вовлечен" в этот процесс.

Ранее "Известия" сообщили со ссылкой на источники в дипломатических кругах России и Сирии, что отставка спецпосланника может состояться в ближайшее время. По информации газеты, окончательное решение на этот счет будет принято после очередного раунда межсирийских переговоров в Женеве.

В конце января спецпосланник генсека по Сирии Стаффан де Мистура объявил о переносе нового раунда дискуссий с 8 на 20 февраля. При этом он подчеркнул, что если к 8 февраля сирийская оппозиция не сформирует свою делегацию, то он сам определит, кто будет принимать участие во встречах в Женеве. Эмиссар также сообщил, что планирует отправить приглашения на встречу 8 февраля.

Ранее в среду в офисе спецпосланника в Женеве заявили, что приглашения будут направлены позднее. Как сообщила во вторник пресс-секретарь эмиссара ООН Яра Шариф, продолжаются консультации по вопросу формирования делегации оппозиции.

Де Мистура сменил ушедшего в мае 2014 года в отставку алжирского дипломата Лахдара Брахими, который проработал на этой должности почти два года и способствовал созыву двух раундов межсирийских переговоров в Женеве. Первым эмиссаром по Сирии был бывший генсек ООН Кофи Аннан, покинувший пост в августе 2012 года. За последние два года в СМИ неоднократно публиковались сообщения о якобы грядущей отставке де Мистуры.