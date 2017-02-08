КС Румынии признал законность принятия спорного постановления в УК страны

БУХАРЕСТ, 8 февраля. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. Конституционный суд Румынии сообщил, что правительство Сорина Гриндяну, приняв постановление о поправках к уголовному кодексу и кодексу уголовной процедуры, вызвавшее в стране массовые протесты, не нарушило основного закона.

Эта судебная инстанция рассмотрела обращения президента Клауса Йоханниса и главы Высшего совета магистратуры (орган, контролирующий профессиональную деятельность судей и прокуроров) Марианы Гена с просьбой констатировать конфликт между судебной властью и правительством, а также парламентом и правительством в результате принятия кабинетом этого постановления. Утверждалось, в частности, что правительство присвоило законодательные полномочия, которые Конституцией предоставлены парламенту.

По словам председателя Конституционного суда Валера Дорняну, которого цитирует агентство Agerpres, "принимая это постановление, правительство действовало законно, в сфере своих полномочий". "Поэтому юридического конфликта между ветвями государственной власти в стране не существует", - сказал он. "Право оценивать и срочность, и содержание постановлений также принадлежит кабинету", - добавил Доряну.

"Решение правительства принять это постановление не может быть квалифицировано как акт присвоения полномочий, которые, согласно Конституции, принадлежат парламенту", - резюмируется в пресс-релизе Конституционного суда.

Принятие этого постановления левоцентристским правительством вызвало в Румынии протесты, так как подозревалось, что подлинная цель документа - освободить от уголовной ответственности обвиняемых в коррупции социал- демократов. К этим протестам присоединился президент Клаус Йоханнис, вышедший из рядов правоцентристской Национал- либеральной партии. В результате в стране возникла ситуация противостояния между правительством и главой государства, который предпринял попытку оспорить это постановление в Конституционном суде.