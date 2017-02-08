В Белом доме не комментируют идею ограничить возможность Трампа снять санкции с РФ

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ВАШИНГТОН, 8 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в ходе брифинга не стал комментировать внесенный в Сенат США законопроект о необходимости одобрения снятия антироссийских санкций Конгрессом, что лишает возможности президента США Дональда Трампа отменить их единолично.
"Я не хочу забегать вперед (и комментировать) еще рассматриваемый законопроект", - сказал он. Спайсер при этом напомнил, что США ввели в отношении России "два набора санкций" - после воссоединения РФ с Крымом и в связи с конфликтом на востоке Украины.
Представитель администрации, сославшись на высказывания постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, повторил, что санкции из-за Крыма будут сняты только после возвращения полуострова в состав Украины. О судьбе или возможности отмены остальных ограничений Спайсер умолчал.
Ранее группа членов Сената США во главе с республиканцем Линдси Грэмом внесла на рассмотрение палаты законопроект, который фактически обязывает Белый дом заручиться поддержкой Конгресса перед тем, как снять санкции с России. Согласно пояснительным материалам, поводом для этого должно служить прекращение Россией действий, якобы направленных на подрыв "мира и стабильности" на Украине, а также кибератак против США, которые Вашингтон также бездоказательно приписывает РФ. Законопроектом предусматривается, что у обеих палат Конгресса будет 120 дней на принятие решения.