Совершивший нападение у Лувра египтянин отрицает свою связь с ИГ

ПАРИЖ, 8 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Египтянин Абдалла Реда Рифаи аль-Хамахми, совершивший 3 февраля нападение на военный патруль у Лувра, утверждает, что действовал по своему усмотрению, а не по указанию террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщило агентство AFP по данным, полученным от источника, близкого к следствию и имеющего доступ к материалам допросов экстремиста.

"Я действовал по собственному усмотрению, а не по указаниям ИГ", - цитирует агентство слова египтянина.

В то же время оно приводит слова одного из следователей, который отметил, что не склонен верить таким заявлениям, поскольку "предыдущие показания указывают на определенную близость задержанного к идеологии ИГ".

В настоящее время допросы Абдаллы Реда Рифаи аль-Хамахми прекращены по указанию его лечащих врачей, которые констатировали значительное ухудшение его состояния: у него возникла внутренняя инфекция как результат нескольких пулевых ранений в брюшную полость.

В этой связи в отношении 29-летнего египтянина прекращено действие режима временного задержания, позволявшего, согласно французским законам, вести допросы в течение 96 часов с возможностью продления еще на 48 часов, если дело носит серьезный характер. В ближайшие дни судебные следователи должны будут вновь ввести в действие этот режим в случае, если врачи дадут добро на проведение допросов.

В минувшую пятницу Абдалла Реда Рифаи аль-Хамахми напал на военный патруль у входа в подземный торговый центр "Карузель", расположенный рядом с парижским музеем Лувр, когда военные попытались проверить содержание его ручной клади. Злоумышленник размахивал ножом и мачете, выкрикивая угрозы. В результате один солдат был легко ранен, сам нападавший получил пулевое ранение в живот.