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Британские депутаты приняли законопроект о начале переговоров по Brexit

Международная панорама
8 февраля, 23:30 UTC+3 Илья Дмитрячев, Максим Рыжков
Законопроект наделяет премьера Великобритании Терезу Мэй правом задействовать статью 50 Лиссабонского договора о ЕС
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ЛОНДОН, 8 февраля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Британские депутаты подавляющим большинством голосов приняли в последнем, третьем чтении, законопроект (билль) о введении в действие процедуры выхода Великобритании из ЕС. За внесенный правительством проект закона проголосовали 494 народных избранника, против - 122. Законопроект принят в том виде, в котором его внесло правительство, без единой поправки.

Теперь билль, наделяющий премьер-министра Терезу Мэй правом задействовать статью 50 Лиссабонского договора о ЕС, поступит на рассмотрение верхней палаты законодательного органа - Палаты лордов. Она должна приступить к обсуждению законопроекта в районе 20 февраля.

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Изначально Мэй собиралась самостоятельно начать переговоры с ЕС. Однако сначала Высокий суд Лондона, а потом и Верховный суд обязали ее заручиться одобрением законодателей, после чего краткий билль, состоящий всего из 133 слов, был внесен в парламент. Во время рассмотрения законопроекта народные избранники предложили к нему почти 300 поправок, однако все они были отклонены.

Так, кабинет министров избежал необходимости получить одобрение региональных парламентов Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии или отчитываться перед депутатами о ходе переговорного процесса. Среди прочих были отклонены поправки партии Либеральные демократы о необходимости повторного референдума по Brexit и Лейбористской партии, предлагавшей пресечь реализацию планов правительства Мэй по задействованию офшорного режима после выхода из ЕС с целью повышения привлекательности страны для международного бизнеса. Одновременно правительство пошло навстречу требованиям некоторых депутатов. Оно пообещало, что после того, как переговоры с Брюсселем будут завершены, парламент проголосует за итоговой текст соглашения, достигнутого по итогам двухлетних переговоров.

Правда, возможности изменить чего-либо в этом документе парламентарии не смогут, так как у них будет всего два варианта действий - принять документ в представленном виде и не делать этого. В правительстве, впрочем, уверены в том, что до второго варианта развития событий не дойдет, и что члены парламента будут довольны условиями "бракоразводного процесса" между Лондоном и Брюсселем".

"Мы не начинаем эти переговоры для того, чтобы потерпеть неудачу. Мы начинаем их, ожидая, что сможем добиться сделки, которая в наибольшей степени будет отвечать интересам Великобритании и 27 (европейских) государств", - сообщил журналистам на брифинге официальный представитель британского премьер-министра.

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Выход Великобритании из ЕС
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