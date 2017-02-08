WSJ: Борис Джонсон отказался от гражданства США в 2016 году

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НЬЮ-ЙОРК, 8 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон отказался от американского гражданства в 2016 году. Об этом сообщила в своей электронной версии газета The Wall Street Journal.
Она приводит список из 5411 человек, отказавшихся от гражданства США в прошлом году. Перечень такого рода публикует каждый квартал министерство финансов США.
Борис Джонсон родился в Нью-Йорке, где его отец учился в университете, поэтому он получил наряду с британским американское гражданство.