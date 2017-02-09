Премьер-министр Японии отправляется с визитом в США

ТОКИО, 9 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в четверг отправляется с пятидневным визитом в США, где проведет переговоры с президентом Дональдом Трампом, центральной темой которых должны стать торгово-экономические отношения между двумя государствами.

Глава японского правительства неоднократно подчеркивал, что хотел бы построить доверительные отношения с Трампом и еще сильнее укрепить японско-американский альянс, который он рассматривает в качестве гаранта стабильности и безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона. Трамп в свою очередь пригласил Абэ посетить его поместье Мар-а-Лаго в Палм-Бич и сыграть в гольф, подчеркнув, что "на площадке для гольфа человека можно узнать лучше, чем отужинав с ним".

Официальные переговоры в Вашингтоне намечены на 10 февраля, после чего Трамп и Абэ должны отправиться в Палм-Бич. В поездке главу японского правительства сопровождают министр иностранных дел Японии Фумио Кисида, а также вице-премьер и министр финансов страны Таро Асо.

Экономика в центре внимания

Центральной темой предстоящих переговоров без сомнения станут торгово-экономические отношения между Японией и США. Со дня победы на президентских выборах в ноябре прошлого года Трамп уже успел несколько раз серьезно всколыхнуть японский политический и экономический истеблишмент неожиданными заявлениями и обвинениями. Сперва президент США резко осудил японский автомобильный концерн Toyota за планы по строительству нового завода на территории Мексики и пригрозил серьезными пошлинами. Буквально через несколько дней японская автомобильная компания объявила о намерении вложить в экономику США $10 млрд в течение ближайших пяти лет.

Смятение у японских финансовых властей и панику на японских фондовых рынках вызвали слова Трампа о том, что Япония и Китай занимаются манипуляциями на валютном рынке и девальвацией курсов собственных валют. После таких обвинений курс доллара к иене резко понизился, а японским официальным лицам пришлось отражать шквал неприятных вопросов со стороны журналистов. В частности, представитель министерства финансов Японии Масацугу Асакава подчеркнул, что монетарная политика государства направлена на преодоление дефляции, а курсы валют "формируются на рынке", правительство страны "не манипулирует ими".

Ожидается, что в ходе визита Абэ предложит ряд совместных инфраструктурных проектов на территории США с объемом инвестиций порядка $450 млрд. Официально эта информация правительством Японии не подтверждалась, однако, местные СМИ утверждают, что этот план включает в себя проекты в области железнодорожного строительства, развития высоких технологий, включая робототехнику и искусственный интеллект. Подчеркивается, что благодаря этому плану рассчитывается создать в США около 700 тысяч новых рабочих мест. Ну и главное, что предстоит сделать японскому премьеру, - это донести до Трампа позицию, что Япония оказывала и оказывает серьезный вклад в развитие американской экономики, развеять любые сомнения президента США на это счет.

Тема Транстихоокеанскго партнерства (ТТП), за создание которого последние годы так радела японская сторона и администрация бывшего президента Барака Обамы, скорее всего, уже не будет обсуждаться. Одним из первых документов, который Трамп подписал после вступления в должность президента, стал указ о выводе страны из переговоров по вступлению в ТТП, эта же позиция была одной из ключевых в ходе предвыборной программы Трампа. Очевидно, что отказываться от нее новый американский президент не собирается. Это начали осознавать и в Токио, поэтому Абэ, скорее всего, постарается сосредоточиться на теме развития двухсторонних торгово-экономических отношений Японии и США, смирившись с кончиной ТТП.

Доверительные отношения

Абэ 17 ноября прошлого года стал первым иностранным руководителем, который встретился с Трампом после его победы на выборах президента США. По итогам той беседы глава японского правительства выразил уверенность в том, что сможет установить доверительные отношения с новым хозяином Белого дома. Факт того, что именно он был первым иностранным лидером, встретившимся с Трампом после его победы, постоянно преподносится японским премьером в качестве серьезного достижения, заложившего фундамент к развитию дальнейших личных отношений с президентом США.

В конце января этого года между лидерами двух государств также состоялся телефонный разговор, в ходе которого была достигнута окончательная договоренность о визите Абэ в США. Глава японского правительства выразил тогда надежду, что под руководством Трампа США станут "еще более великой страной".

Однако желание Абэ построить с Трампом дружеские и доверительные отношения вызывает негативную реакцию у некоторых представителей японской политической оппозиции. Главная причина - ужесточение иммиграционной политики в США, которое вызвало неоднозначную реакцию в международном сообществе. Оппозиционные парламентарии на парламентских дебатах в последние недели неоднократно пытались добиться у Абэ комментария, как правительство Японии оценивает недавние указы Трампа, но глава японского правительства каждый раз уходил от ответа.

В частности, генеральный секретарь Социалистической партии Японии Сэёдзи Матаити назвал постыдными попытки Абэ построить дружеские отношения с Трампом на фоне критики, которая обрушивается на американского президента со стороны лидеров европейских государств. Все это, по мнению членов японской оппозиции, может негативно сказаться на отношениях Японии со странами Европы, которые последние годы напрямую сталкиваются с проблемой беженцев.