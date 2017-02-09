В Сенат США внесен законопроект о необходимости одобрения Конгрессом снятия санкций с РФ

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ВАШИНГТОН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Группа американских сенаторов во главе с республиканцем Линдси Грэмом внесла на рассмотрение Сенатом США законопроект о необходимости одобрения снятия санкций с России Конгрессом, что лишает возможности отменить ограничения президенту США Дональду Трампу единолично. Об этом этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе другого автора инициативы, демократа Бена Кардина.
"Группа сенаторов из обеих партий сегодня представила "Акт о пересмотре санкций против России 2017", который предусматривает проведение Конгрессом оценки любого решения о смягчении ограничений, введенных в отношении правительства Российской Федерации", - сказали в пресс- службе. Авторами документа выступили также республиканцы Марко Рубио, Джон Маккейн и демократы Клэр Маккаскил и Шеррод Браун.
"Причиной для внесения законопроекта стали заявления президента, которые мы слышали ранее, о возможном ослаблении или отмене санкций. Так что он подразумевает консультации с Конгрессом и при необходимости действия, если президент решит изменить нашу политику по действующим санкциям без широкой поддержки и понимания со стороны Конгресса", - сказал Кардин журналистам непосредственно перед внесением инициативы.
Отвечая на вопросы корреспондента ТАСС, политик уточнил, что предлагается применить механизм, схожий с тем, что был использован при обсуждении в Конгрессе ядерного соглашения с Тегераном в 2015 году, когда законодатели не стали блокировать эту сделку и последующее снятие ограничений с Ирана, хотя такая возможность у них была. Согласно пояснительным материалам, в случае принятия данного законопроекта Белый дом должен будет представить Конгрессу четкий перечень лиц, с которых планируется снять санкции, а также заверить законодателей, что Россия более не пытается якобы "подорвать мир, безопасность и стабильность Украины" и не совершает кибератаки против США, которые Вашингтон также бездоказательно приписывает РФ.
Затем Конгресс приступит к изучению представленных материалов, на это отводится 120 дней. После этого обе палаты выступят с совместной резолюцией, в которой и будет высказана позиция по предложению Белого дома о снятии санкций.
Все действующие в отношении России ограничения введены на основании исполнительных указов экс-президента Барака Обамы и не закреплены законодательно, поэтому Трамп может также в одночасье их отменить. В самом Белом доме представленную сенаторами инициативу пока не комментируют.