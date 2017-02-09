Израиль подвергся ракетному обстрелу с Синайского полуострова

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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Юг Израиля подвергся ракетному обстрелу со стороны египетского Синайского полуострова. Об этом сообщила в распространенном здесь коммюнике пресс-служба Армии обороны Израиля.
"Несколько ракет были запущены по Израилю с Синайского полуострова, система ПВО "Железный купол" перехватила несколько снарядов", - указали в армии. "Информации о пострадавших не поступало", - добавили в армии.
В результате ракетного обстрела "сирены воздушной тревоги сработали в районе израильского курортного города Эйлат", сообщила армия.
Эйлат самый южный курорт на территории Израиля, где отдыхают тысячи иностранных туристов, неоднократно подвергался в прошлом ракетным обстрелам со стороны Египта, где на Синайском полуострове действуют радикальные исламистские группировки. В результате таких обстрелов жертв и материального ущерба не было.