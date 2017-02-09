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СМИ: в Египте расследуют обвинения в обстреле Эйлата с территории АРЕ

Международная панорама
9 февраля, 1:54 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Александр Елистратов
Ранее Армия обороны Израиля заявила, что юг страны подвергся обстрелу с Синайского полуострова
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КАИР, 9 февраля. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Власти Египта начали расследование по поводу заявлений израильской стороны о том, что несколько ракет были запущены по городу Эйлат якобы с египетской территории. Об этом сообщил интернет-портал Al Watan со ссылкой на военные источники.

По их данным, "началось расследование заявлений о том, что ракеты по Эйлату якобы были выпущены с Синайского полуострова".

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля заявила, что юг страны подвергся ракетному обстрелу со стороны Египта. В коммюнике говорилось, что "несколько ракет были запущены по Израилю с Синайского полуострова, система ПВО "Железный купол" перехватила несколько снарядов",

Информации о пострадавших не поступало.

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