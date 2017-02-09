СМИ: в Египте расследуют обвинения в обстреле Эйлата с территории АРЕ

Fox: Иран произвел очередной испытательный пуск баллистической ракетыМеждународная панорама 9 февраля, 3:04
"Известия": управляющим директором "ВКонтакте" станет Андрей РогозовЭкономика и бизнес 9 февраля, 2:53
Спикер Палаты представителей США выступает против снятия санкций с РоссииМеждународная панорама 9 февраля, 2:53
Около 40 человек пострадали в штате Луизиана, на который обрушились торнадоПроисшествия 9 февраля, 2:40
Поветкин отверг обвинения в употреблении допинга на суде в Нью-ЙоркеСпорт 9 февраля, 2:38
Чемпионат мира по конькобежному спорту стартует в олимпийском КаннынеСпорт 9 февраля, 1:17
"Алавес" сыграет с "Барселоной" в финале Кубка Испании по футболу сезона-2016/17Спорт 9 февраля, 1:12
Шведский этап еврохоккейтура стартует в четверг в Гетеборге и Санкт-ПетербургеСпорт 9 февраля, 0:58
Экзамен со стажем: закону о ЕГЭ исполняется 10 летОбщество 9 февраля, 0:39
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАИР, 9 февраля. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Власти Египта начали расследование по поводу заявлений израильской стороны о том, что несколько ракет были запущены по городу Эйлат якобы с египетской территории. Об этом сообщил интернет-портал Al Watan со ссылкой на военные источники.
По их данным, "началось расследование заявлений о том, что ракеты по Эйлату якобы были выпущены с Синайского полуострова".
Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля заявила, что юг страны подвергся ракетному обстрелу со стороны Египта. В коммюнике говорилось, что "несколько ракет были запущены по Израилю с Синайского полуострова, система ПВО "Железный купол" перехватила несколько снарядов",
Информации о пострадавших не поступало.