Figaro: совершивший нападение у Лувра, делал денежный перевод в Польшу

ПАРИЖ, 9 февраля. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Египтянин Абдалла Реда Рифаи аль-Хамахми, совершивший 3 февраля нападение на военный патруль у Лувра, направлял из Парижа денежный перевод в Польшу. Об этом сообщила сегодня газета Le Figaro по данным, полученным из нескольких источников в силовых ведомствах и следственных органах.

€5 тыс. были переведены в две операции, совершенные из Парижа 31 января и 1 февраля, при этом использовалась система переводов денежных средств компании Western Union, сообщила газета. Она уточняет, что личность человека, которому был адресован перевод, установлена. В отношении его начата доскональная проверка, проводимая на основе международного сотрудничества полиций нескольких стран. По данным Le Figaro, в настоящее время следователи весьма осторожны в предположениях относительно того, существует ли связь между данным переводом денежных средств и нападением, совершенным 29-летним египтянином на военный патруль у Лувра.

В то же время газета обращает внимание на то, что Абдалла Реда Рифаи аль-Хамахми весьма странно действовал с тем автомобилем Renault Megane, которую он арендовал в Париже. Он немного поездил на ней по городу, затем заехал на одну из столичных подземных парковок, однако провел там, как свидетельствует оплаченный чек, всего несколько минут. Затем он переместил машину на стоянку, расположенную рядом с арендованной им квартирой, находящейся поблизости от Елисейских полей.

Ряд экспертов не исключают, что египтянин мог в какой- то момент вынашивать планы совершения на Елисейских полях теракта, используя при этом машину, чтобы давить людей, как это уже имело место в прошлом году при теракте в Ницце, пишет газета Le Figaro.