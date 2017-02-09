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Нетаньяху вызвал посла Бельгии в МИД из-за встречи премьера страны с правозащитниками

Международная панорама
9 февраля, 2:26 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ /Корр. ТАСС, Андрей Широков
В канцелярии израильского премьера отметили, что власти Бельгии должны решить, хотят ли они изменить свою политику, или намерены продолжать антиизраильский курс
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ТЕЛЬ-АВИВ, 9 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который возглавляет и МИД еврейского государства, распорядился вызвать для разъяснений посла Бельгии в Израиле после встречи главы бельгийского правительства Шарля Мишеля с лидерами израильских неправительственных организаций. Об этом сообщила в четверг в распространенном коммюнике канцелярия главы правительства еврейского государства.

"Нетаньяху поручил МИД вызвать для разъяснений посла Бельгии в Израиле, - указали в канцелярии. - Израиль негативно расценивает встречу премьер-министра Бельгии, находящегося в Израиле, с лидерами (неправительственных организаций) "Шоврим штика" и "Бецелем". В ведомстве премьера отметили, что в Бельгии "по-прежнему действует инициатива генерального прокурора предать суду высших должностных лиц Израиля, в том числе - (министр юстиции Израиля до декабря 2014 года - прим. корр.) Ципи Ливни, а также офицеров Армии обороны Израиля". "Бельгийское правительство должно решить, хочет ли оно изменить свою политику, или намерено продолжать антиизраильский курс", - добавили в канцелярии Нетаньяху.

В ведомстве премьера сообщили также, что Нетаньяху "распорядился продвигать законопроект, препятствующий финансированию иностранными государствами неправительственных организаций, причиняющих вред солдатам Армии обороны Израиля".

Во вторник Нетаньяху, вернувшись в Израиль после визита в Лондон, где встречался с главой британского правительства Терезой Мэй и с министром иностранных дел Борисом Джонсоном, принимал в Иерусалиме бельгийского премьера. "Я сказал лидерам Великобритании и Бельгии, что они должны остановить правительственное финансирование организаций, очерняющих Израиль", - написал после этого Нетаньяху на своей странице в Facebook, и пообещал "продолжать борьбу с ложью и продолжать защищать израильских солдат".

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