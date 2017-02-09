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ABC: в США расследуют опасное сближение президентского борта с другим самолетом

Международная панорама
9 февраля, 1:44 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Сообщается, что инцидент произошел 3 февраля, второй самолет летел курсом параллельно президентскому, однако ближе установленного интервала 5,6 км
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НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Власти США расследуют недавнее происшествие, когда некий самолет пролетел ближе положенного к воздушному судну президента США Дональда Трампа в небе над Флоридой. Глава государства находился на борту, сообщила в среду телекомпания ABC со ссылкой на собственные источники.

По их информации, инцидент произошел 3 февраля. В этот день Трамп отбыл на время предстоящих выходных в свою резиденцию Мар-а-Лаго, которую называет "зимним Белым домом". Второй самолет летел курсом параллельно президентскому, однако ближе установленного интервала 5,6 км. Эта дистанция не должна нарушаться, если глава государства находится на борту.

Как пояснила ABC, экипажи самолетов поддерживали визуальный контакт и связь друг с другом, а также с диспетчерами воздушного сообщения. Угрозы столкновения не возникало.

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