ВВС США в результате двух авиаударов уничтожили в Сирии 11 боевиков "Аль-Каиды"

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Одиннадцать боевиков террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ - прим. ТАСС) ликвидированы в результате двух авиаударов, которые ВВС США нанесли в районе сирийского города Идлиб на северо-западе республики. Об этом сообщили в среду корреспонденту ТАСС в пресс-службе Пентагона.

"3-4 февраля в результате двух точечных авиаударов, нанесенных ВС США, были уничтожены 11 боевиков "Аль-Каиды" недалеко от Идлиба", - отметили представители оборонного ведомства.

Как пояснили в пресс-службе, 4 февраля был ликвидирован Абу Хани аль-Масри, который имел связи с такими главарями группировки, как Айман аз-Завахири и Усама бен Ладен. "Аль-Масри контролировал создание и деятельность многих тренировочных лагерей "Аль-Каиды" в Афганистане в 1980-х и 1990-х годах", - отметили в Пентагоне.

Ликвидированный террорист "вербовал, проводил идеологическую обработку, обучал и вооружал тысячи террористов, которые впоследствии рассеивались по всему региону и миру". Он также "был одним из основателей "Египетского исламского джихада", первой суннитской группировки, которая начала использовать террористов-смертников". Эта группировка в 1998 году предприняла попытку взорвать американское посольство в Албании, подчеркнули в министерстве.