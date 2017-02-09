США и РФ обсудили безопасность при проведении операций в небе над Сирией

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ВАШИНГТОН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Представители оборонных ведомств США и России в среду в режиме видеоконференции рассмотрели вопросы безопасности при совершении полетов в небе над Сирией в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании по предотвращению инцидентов. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис.
Он уточнил, что стороны обсудили "продолжающуюся работу по обеспечению безопасности" в небе над арабской республикой. Участники конференции также заявили о важности выполнения меморандума с целью "предотвращения несчастных случаев и недопонимания в воздушном пространстве" Сирии. Во время обсуждения затрагивались вопросы "соблюдения каждой стороной согласованных мер по предотвращению инцидентов" в воздушном пространстве арабской республики.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что представители рабочей группы высокого уровня России и США "обменялись оценками выполнения достигнутых договоренностей".
Во время конференции также был проведен анализ отдельных элементов взаимодействия, способствующих разрешению потенциальных конфликтных ситуаций. "Было констатировано отсутствие каких-либо существенных инцидентов в связи с применением авиации ВКС России и ВВС возглавляемой США коалиции в Сирии, а также эффективность и надежность существующих каналов связи", - отметили в Минобороны РФ.
"Контакты по реализации положений Меморандума продолжатся", - заключили в оборонном ведомстве.
В 2015 году представители РФ и США подписали меморандум о безопасности полетов над Сирией, призванный предотвращать инциденты в воздухе между самолетами российской авиагруппы и международной коалиции.