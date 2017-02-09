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Выдвиженец Трампа в Верховный суд раскритиковал слова президента о судебной системе

Международная панорама
9 февраля, 3:06 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров
Нил Горсач заявил, что обескуражен "деморализующими и отвратительными" комментариями президента
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Нил Горсач

Нил Горсач

© EPA/SHAWN THEW

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Выдвинутый американским лидером Дональдом Трампом на пост члена Верховного суда США Нил Горсач раскритиковал слова президента о федеральном судье, который приостановил действие иммиграционного указа, назвав реплики главы государства "деморализующими и отвратительными". Об этом сообщил в среду журналистам сенатор-демократ от штата Коннектикут Ричард Блюменталь.

"Он (Горсач) только что выразил мне мнение, что обескуражен деморализующими и отвратительными комментариями президента Трампа по поводу судебной системы", - сказал сенатор после встречи с кандидатом в члены Верховного суда. Как отмечает газета The Washington Post, слова Горсача подтверждают и другие его соратники.

Трамп на следующий день после решения суда Сиэтла о приостановке действия указа по ужесточению миграционной политики заявил в своем Twitter, что считает смехотворным это предписание. "Решение этого так называемого судьи, который по существу отменил правопорядок в нашей стране, смехотворно и будет отменено!" - написал президент США.

27 января Трамп подписал указ о приостановке на 120 дней программы размещения в США беженцев и введении запрета продолжительностью 90 дней на допуск в Соединенные Штаты граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. 3 февраля федеральный судья в Сиэтле Джеймс Робарт, рассматривающий иск властей штатов Вашингтон и Миннесота, направленный против иммиграционного указа, ввел временный запрет на его выполнение. Выданное судебное предписание действует в масштабах всей страны. На следующий день стало известно, что Министерство юстиции США направило уведомление о намерении обжаловать решение судьи Робарта в апелляционный суд девятого округа в Сан-Франциско, в юрисдикцию которого входит рассмотрение дел в общей сложности в девяти штатах, включая Вашингтон и Калифорнию.

В воскресенье указанный суд апелляцию не принял к рассмотрению, сославшись на то, что она носила формальный характер и не содержала никаких оснований для опротестования решения. Минюсту было дано время до вечера понедельника, чтобы представить конкретные возражения по данному делу. Аргументы в письменном виде были поданы в срок, во вторник они были озвучены в суде.

Трамп крайне серьезно настроен отстаивать кандидатуру Горсача в члены Верховного суда и даже заявлял о намерении поручить лидеру республиканцев в Сенате Митчу Макконеллу принять "крайние меры" в случае, если демократы попытаются заблокировать утверждение 49-летнего Горсача членом Верховного суда США. Судьи Верховного суда США назначаются пожизненно, их кандидатуры выдвигаются президентом и утверждаются Сенатом Конгресса США. Сейчас в составе суда восемь человек при одной вакансии, которая образовалась после смерти судьи Антонина Скалиа в феврале 2016 года. Горсачу предстоит процесс утверждения в Сенате, который в том числе включает в себя слушания в профильном комитете палаты.

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Миграционная политика Трампа
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