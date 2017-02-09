Трамп может одобрить поставки оружия Эр-Рияду и Манаме, блокированные Обамой

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Администрация американского лидера Дональда Трампа намерена одобрить контракты на поставки современного вооружения Саудовской Аравии и Бахрейну, причем речь может идти о многомиллиардных сделках. Как сообщила в среду газета The Washington Times, администрация Барака Обамы ранее заблокировала эти поставки из-за нарушения прав человека в этих государствах.

По данным газеты, ссылающейся на источники в администрации и Конгрессе, речь может идти о сделке с Эр-Риядом по продаже стране технологий высокоточных ракет на сумму в $800 млн и многомиллиардном контракте с Манамой, согласно которому США поставят государству многоцелевые истребители F-16. Других подробностей газета не привела, добавив также, что официальный Белый дом пока отказывается от комментариев на этот счет.

Как утверждает вашингтонское издание, если сделки, в конечном счете, будут одобрены и реализованы, это будет сигнализировать о приоритетах внешней политики новой администрации, в соответствии с которыми террористические группировки и Иран представляют самую серьезную угрозу безопасности Соединенным Штатам. "Это очень существенные закупки для ключевых союзников (США) в (Персидском) заливе, для которых Иран представляет самую значительную угрозу; для тех, кто готов сделать вклад в борьбу с (запрещенной в РФ террористической группировкой) "Исламское государство", - приводит издание слова неназванного по имени представителя администрации. Он также обратил внимание, что "администрация Обамы тормозила" реализацию этих планов.

Источники The Washington Times в Конгрессе, в свою очередь, подтвердили, что инициатива поставки вооружений Бахрейну и Саудовской Аравии, вероятнее всего, пройдет через Капитолийский холм, где демократы и ряд республиканцев ранее высказывались за ограничения на продажу означенным странам оружия из-за неудовлетворительной, с их точки зрения, ситуации с правами человека. Сомнения также вызывал тот факт, что удары саудовской авиации в Йемене уже неоднократно приводили к жертвам среди мирного населения. В этой связи в декабре прошлого года появилась информация, что США планировали ограничить поддержку военной операции, которую проводит в Йемене коалиция во главе с Саудовской Аравией и отменить уже запланированные сделки по продаже оружия Эр-Рияду.