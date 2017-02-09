СМИ: в США обнародовали письмо на имя Барака Обамы от организатора терактов 11 сентября

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Письмо Халида Шейха Мохаммеда, которого американцы считают главным организатором терактов 11 сентября 2001 года, обнародовано в США. Как сообщила в среду газета The Miami Herald, оно адресовано бывшему президенту Бараку Обаме, в нем содержатся обвинения в адрес Вашингтона и объяснение причин, по которым были совершены теракты 15-летней давности.

Согласно публикации, Мохаммед написал свое письмо еще в январе 2015 года, но поначалу начальство в Гуантанамо отказывалось отправлять обращение адресату. В сентябре 2015 года казенный американский адвокат пленника подал ходатайство о доставке письма на том основании, что обвиняемый имеет право обращаться с петициями к верховному главнокомандующему. Еще через год судья Джеймс Пол дал на это согласие; как указывает The Miami Herald, это произошло "практически в тот момент, когда Обама паковал вещи для отъезда из Белого дома". Газета затребовала письмо у адвокатов Мохаммеда и после еще одной установленной судом 30-дневной отсрочки получила его.

Полностью текст 18-страничного письма не приводится, но в публикации содержатся весьма выразительные отрывки. Обращается Мохаммед к Обаме как к "голове змеи" и президенту "страны угнетения и тирании". "На ваших руках еще не высохла кровь наших братьев, сестер и детей, убитых в Газе", - подчеркивает пленник. По словам его адвокатов, он начал работу над письмом в 2014 году на фоне военной операции Израиля в секторе Газа.

По поводу событий 11 сентября, продемонстрировавших уязвимость Америки и ставших поворотным пунктом в ее новейшей истории, Мохаммед пишет: "Это не мы начали против вас войну в день 9/11. Это (сделали) вы сами и ваши диктаторы в нашей стране". Согласно публикации, он приводит длинный перечень военных интервенций США за рубежом "от Ирака и Ирана до Вьетнама и Хиросимы".

Мохаммед подчеркивает, что "никогда не станет просить милости" у американцев, включая их суд, его не страшит перспектива ни пожизненного тюремного заключения, ни смертной казни. "Я с радостью стану один в камере молить Аллаха до конца дней моих и каяться в грехах, - пишет он. - А если ваш суд приговорит меня к смерти, то с еще большей радостью встречу Аллаха и пророков, увижусь со своими добрыми друзьями, которых вы несправедливо поубивали по всему миру, увижу шейха Усаму бен Ладена".

По словам газеты, в среду ожидалось размещение письма на профильном сайте Пентагона, но на момент публикации в газете этого еще не произошло.