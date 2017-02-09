Сенат Конгресса США утвердил Джеффа Сешнса на посту главы Минюста США

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Сенат американского Конгресса утвердил в среду сенатора Джеффа Сешнса на посту главы Министерства юстиции и генерального прокурора США.

Как ожидается, в ближайшее время будет объявлено, когда политик будет приведен к присяге.

Сешнс является сторонником сокращения налогов и госрасходов, за что получил прозвище "Бюджетный ястреб". Он поддерживал иракскую кампанию бывшего американского лидера Джорджа Буша-младшего в 2003 году, но критиковал внешнюю политику экс-президента Барака Обамы, выступая против насильственной смены авторитарных режимов. До включения в команду нынешнего главы государства Дональда Трампа занимал жесткую позицию по отношению к России. Впоследствии выступил за нормализацию отношений с Москвой.

Трамп 30 января отстранил исполняющую обязанности генерального прокурора и министра юстиции Салли Йейтс от должности после того, как она выразила сомнение в правомочности указа в области ужесточения иммиграционной политики. В Белом доме отметили, что Йейтс была назначена в период работы администрации Обамы и неважно справлялась с обеспечением охраны границ и борьбой с нелегальной иммиграцией.

Дана Боэнте, федеральный прокурор Восточного округа Вирджинии, временно была назначена исполняющим обязанности главы Минюста до тех пор, пока Сешнс не был окончательно утвержден Сенатом.