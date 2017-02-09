Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 59.51
€ 63.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

США изучают сообщения о запуске Ираном ракеты класса "воздух - поверхность"

Международная панорама
9 февраля, 3:56 дата обновления: 9 февраля, 4:01 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
В Госдепе сообщили, что Вашингтон продолжит противостоять действиям Ирана, в том числе путем введения санкций
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Вашингтон изучает сообщения о запуске Тегераном ракеты класса "воздух - поверхность". Об этом корреспонденту ТАСС заявил представитель Госдепартамента.

"Мы знаем о сообщениях СМИ, в которых говорится, что Иран запустил ракету класса "воздух - поверхность". Мы изучаем их, пока на данный момент не можем больше ничего сказать", - отметил он.

Представитель американского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что Вашингтон "продолжит противостоять поддержке Ираном терроризма, дестабилизирующим действиям в регионе, нарушениям прав человека и программе разработки баллистических ракет, в том числе и путем введения санкций при необходимости".

Ранее телекомпания Fox News со ссылкой на представителей Пентагона сообщила, что Иран произвел пуск баллистической ракеты со стартовой площадки, расположенной к востоку от Тегерана. По данным телеканала, с этой же площадки в конце января был произведен пуск ракеты средней дальности. Тогда Fox News сообщила, что ракета пролетела около 600 км. Резолюция Совета Безопасности ООН номер 2231 от 20 июля 2015 года содержит призыв к Ирану не проводить такие испытания.

Подобный запуск Тегеран осуществил также в июле прошлого года. После этого запуска помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн отметил, что в Вашингтоне осуждают осуществленное Исламской Республикой испытание баллистической ракеты, считают подобные действия подрывающими безопасность и стабильность в регионе, в связи с чем выносят ИРИ "официальное предупреждение".

Соединенные Штаты на прошлой неделе расширили антииранские санкции, добавив в черные списки 13 человек и 12 структур. Ограничения были введены против тех, кто имеет отношение к программе разработки Тегераном баллистических ракет или же каким-либо образом оказывает поддержку Корпусу "стражей исламской революции" (элитные части иранских ВС), говорилось в документах, опубликованных на сайте Министерства финансов США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Иран
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Общественники установили в Киеве "памятник лжецу" с лицом Порошенко
12
Комичная панихида: поминальная служба клоунов в Лондоне
3
На демонстрацию в поддержку президента Южной Кореи в Сеуле вышли 1,3 млн человек
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Великая полынья под охраной: в Арктике создается крупнейший природный заказник
Барак Обама
Обама, Брэнсон и кайтсерфинг: как экс-президент США одолел британского миллиардера
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в США обнародовали письмо на имя Барака Обамы от организатора терактов 11 сентября
2
СМИ: в Египте расследуют обвинения в обстреле Эйлата с территории АРЕ
3
Крымские татары обратились к Генассамблее ООН с призывом признать полуостров частью РФ
4
"Битву экстрасенсов" признали самой антинаучной передачей
5
Известный советский футболист Виктор Чанов скончался на 58-м году жизни
6
Сенат Конгресса США утвердил Джеффа Сешнса на посту главы Минюста США
7
Шварценеггер сыграл Виталия Калоева в фильме об авиакатастрофе над Боденским озером
Темы дня
Реклама