США изучают сообщения о запуске Ираном ракеты класса "воздух - поверхность"

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Вашингтон изучает сообщения о запуске Тегераном ракеты класса "воздух - поверхность". Об этом корреспонденту ТАСС заявил представитель Госдепартамента.

"Мы знаем о сообщениях СМИ, в которых говорится, что Иран запустил ракету класса "воздух - поверхность". Мы изучаем их, пока на данный момент не можем больше ничего сказать", - отметил он.

Представитель американского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что Вашингтон "продолжит противостоять поддержке Ираном терроризма, дестабилизирующим действиям в регионе, нарушениям прав человека и программе разработки баллистических ракет, в том числе и путем введения санкций при необходимости".

Ранее телекомпания Fox News со ссылкой на представителей Пентагона сообщила, что Иран произвел пуск баллистической ракеты со стартовой площадки, расположенной к востоку от Тегерана. По данным телеканала, с этой же площадки в конце января был произведен пуск ракеты средней дальности. Тогда Fox News сообщила, что ракета пролетела около 600 км. Резолюция Совета Безопасности ООН номер 2231 от 20 июля 2015 года содержит призыв к Ирану не проводить такие испытания.

Подобный запуск Тегеран осуществил также в июле прошлого года. После этого запуска помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн отметил, что в Вашингтоне осуждают осуществленное Исламской Республикой испытание баллистической ракеты, считают подобные действия подрывающими безопасность и стабильность в регионе, в связи с чем выносят ИРИ "официальное предупреждение".

Соединенные Штаты на прошлой неделе расширили антииранские санкции, добавив в черные списки 13 человек и 12 структур. Ограничения были введены против тех, кто имеет отношение к программе разработки Тегераном баллистических ракет или же каким-либо образом оказывает поддержку Корпусу "стражей исламской революции" (элитные части иранских ВС), говорилось в документах, опубликованных на сайте Министерства финансов США.