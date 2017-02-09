Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 59.51
€ 63.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мексика усилит консульскую защиту своих соотечественников в США

Международная панорама
9 февраля, 5:20 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк
Как сообщил гдава МИД страны, это необходимо для того, чтобы, в частности, распространять среди мексиканцев актуализированную информацию о миграционных делах и визах
Поделиться
Материал из 1 страницы

МЕХИКО, 9 февраля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Мексика примет дополнительные меры для защиты своих граждан, находящихся в США. Об этом заявил министр иностранных дел латиноамериканской страны Луис Видегарай, который провел в Вашингтоне переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и министром национальной безопасности Джоном Келли.

"На обеих встречах министр Видегарай указал, что мексиканское правительство усилит консульскую защиту, чтобы помогать находящимся в США мексиканцам и распространять среди соотечественников актуализированную информацию о миграционных делах и визах", - отмечается в заявлении МИД Мексики. Видегарай также "подтвердил намерение" латиноамериканской страны "продолжать сотрудничество с США по темам, представляющим интерес для обеих стран при условии соблюдения принципа абсолютного уважения национального суверенитета". Стороны договорились в ближайшие недели провести новые встречи уже в Мексике.

В конце января текущего года президент Мексики Энрике Пенья Ньето решил направить дополнительно миллиард песо (порядка $48 млн по текущему курсу) сети консульских учреждений страны в США. Таким образом руководство латиноамериканской страны рассчитывает помочь соотечественникам в том случае, если в соседнем государстве начнутся массовые депортации нелегальных мигрантов.

Консульская сеть латиноамериканской страны в США считается крупнейшей в мире и насчитывает 50 отделений. По оценкам МИД, на территории США находятся около 5,7 млн мексиканских мигрантов, не имеющих необходимых документов и разрешений.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Мексика
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Общественники установили в Киеве "памятник лжецу" с лицом Порошенко
12
Комичная панихида: поминальная служба клоунов в Лондоне
3
На демонстрацию в поддержку президента Южной Кореи в Сеуле вышли 1,3 млн человек
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Великая полынья под охраной: в Арктике создается крупнейший природный заказник
Барак Обама
Обама, Брэнсон и кайтсерфинг: как экс-президент США одолел британского миллиардера
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в США обнародовали письмо на имя Барака Обамы от организатора терактов 11 сентября
2
ABC: в США расследуют опасное сближение президентского борта с другим самолетом
3
СМИ: в Египте расследуют обвинения в обстреле Эйлата с территории АРЕ
4
Крымские татары обратились к Генассамблее ООН с призывом признать полуостров частью РФ
5
Немецкая версия Charlie Hebdo поместила на обложку Меркель с отрубленной головой в руках
6
ЦБ отозвал лицензию у красноярского АКБ "Енисей"
7
Известный советский футболист Виктор Чанов скончался на 58-м году жизни
Темы дня
Реклама