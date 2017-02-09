Мексика усилит консульскую защиту своих соотечественников в США

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МЕХИКО, 9 февраля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Мексика примет дополнительные меры для защиты своих граждан, находящихся в США. Об этом заявил министр иностранных дел латиноамериканской страны Луис Видегарай, который провел в Вашингтоне переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и министром национальной безопасности Джоном Келли.
"На обеих встречах министр Видегарай указал, что мексиканское правительство усилит консульскую защиту, чтобы помогать находящимся в США мексиканцам и распространять среди соотечественников актуализированную информацию о миграционных делах и визах", - отмечается в заявлении МИД Мексики. Видегарай также "подтвердил намерение" латиноамериканской страны "продолжать сотрудничество с США по темам, представляющим интерес для обеих стран при условии соблюдения принципа абсолютного уважения национального суверенитета". Стороны договорились в ближайшие недели провести новые встречи уже в Мексике.
В конце января текущего года президент Мексики Энрике Пенья Ньето решил направить дополнительно миллиард песо (порядка $48 млн по текущему курсу) сети консульских учреждений страны в США. Таким образом руководство латиноамериканской страны рассчитывает помочь соотечественникам в том случае, если в соседнем государстве начнутся массовые депортации нелегальных мигрантов.
Консульская сеть латиноамериканской страны в США считается крупнейшей в мире и насчитывает 50 отделений. По оценкам МИД, на территории США находятся около 5,7 млн мексиканских мигрантов, не имеющих необходимых документов и разрешений.