СМИ: власти Лос-Анджелеса выплатят родственникам убитого темнокожего $1,5 млн

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НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Власти Лос-Анджелеса (штат Калифорния) согласились выплатить $1,5 млн компенсации родственникам темнокожего мужчины, застреленного стражами порядка при попытке задержания. Об этом сообщила в среду газета Los Angeles Times.
Инцидент, после которого по США прокатились массовые протесты, произошел в 2014 году. Два полицейских, Шарлтон Уомплер и Антонио Вильегас, патрулировавшие один из неблагополучных районов города, заметили показавшегося им подозрительным 25-летнего Изеля Форда. Стражи порядка окликнули молодого человека, однако тот не ответил и попытался уйти. Блюстители закона заподозрили, что мужчина имеет при себе наркотики, после чего попытались его задержать.
В завязавшейся потасовке Форд якобы хотел выхватить у Уомлера пистолет, в ответ полицейские открыли огонь. Мужчина был госпитализирован, однако врачам не удалось его спасти. В отношении стражей порядка было начато расследование, по итогам которого никаких обвинений против них решили не выдвигать. Власти пришли к выводу, что полицейские вынуждены были защищать себя и не нарушили закон.
Родственники Форда, утверждавшие, что он страдал шизофренией и маниакальной депрессией, после его убийства подали иск против властей Лос-Анджелеса, требуя в качестве компенсации $75 млн. В итоге стороны договорились о гораздо меньшей сумме.
После убийства Форда в Лос-Анджелесе и ряде других американских городов прошли демонстрации против жестокости со стороны полиции.