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WP: Пентагон и разведслужбы США против признания КСИР террористической организацией

Международная панорама
9 февраля, 6:29 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
Сообщается, что руководство ведомств в последнее время неоднократно предупреждало Белый дом, что включение КСИР в список террористических организаций может поставить под угрозу войска США в Ираке
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ВАШИНГТОН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Пентагон и разведывательные службы США выступили против возможности признания террористической организацией иранского Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР), являющегося элитной составляющей ВС Ирана. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По ее данным, руководство оборонного ведомства и разведслужб США на протяжении последних дней неоднократно предупреждало Белый дом, что включение КСИР в список террористических организаций может поставить под угрозу американские войска в Ираке, а также борьбу против экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Их представители не исключают возможных столкновений между американцами и военнослужащими корпуса во время освобождения от боевиков иракского Мосула. В Пентагоне и разведке также назвали беспрецедентным применение закона, который не был предназначен для введения такого рода санкций против правительственных учреждений.

Представитель Белого дома сообщил, что данное решение все еще находится на стадии рассмотрения. "Я не думаю, что это так сильно зависит от представителей оборонного ведомства и разведки. Я считаю, что это зависит от нас", - отметил он.

Как отметила газета, КСИР и ее дочерние структуры с 2007 года состоит в санкционном списке Министерства финансов за террористическую деятельность и ее поддержку. Однако включение корпуса в перечень террористических организаций Госдепартамента, будет иметь гораздо более серьезные последствия на возможность путешествия иранцев по миру и доступ Исламской Республики к международной финансовой системе. Кроме того, Иран и так состоит в вашингтонском списке стран - спонсоров терроризма наряду с Суданом и Сирией.

По данным газеты, предыдущая администрация Барака Обамы рассматривала такую возможность, но в конечном итоге решила, что такой шаг "не будет полезен". The New York Times отметила, что в администрации США в целом охотно поддерживают идею признания КСИР террористической организацией. Как пишет издание, подписание исполнительного указа президента США по поводу включения в "террористический список" дополнительных организаций, которое должно было состояться в понедельник, перенесено теперь по крайней мере на следующую неделю.

Реакция Ирана

В угрозах Ирану нет никакого смысла, заявил в среду, выступая в городе Хамадан, командующий КСИР, бригадный генерал Мохаммад Али Джафари. "Мы рекомендуем американским политикам отказаться от угроз в адрес Ирана и уяснить, что в этих угрозах нет никакого толка. Даже американские аналитики признают, что конфронтация с Ираном несет для США значительные риски", - указал иранский военачальник.

Руководитель и духовный лидер ИРИ аятолла Али Хаменеи прокомментировал угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Исламской Республики.

"Он (Дональд Трамп) говорит: бойтесь меня. Нет, этого не будет. Иранцев угрозами не запугать. Иранский народ ответит на это 10 февраля (манифестацией по случаю 38-й годовщины победы исламской революции в Иране) и продемонстрирует свою позицию по отношению к подобного рода угрозам", - заявил глава иранского государства.

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