Председатель КНР посетит Россию в середине 2017 года

ПЕКИН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Председатель КНР Си Цзиньпин намерен посетить Москву в середине текущего года. Об этом сообщил посол РФ в Китае Андрей Денисов.

"Визит Си Цзиньпина в Россию состоится в середине текущего года", - сказал дипломат. Посол отметил, что за последние годы взаимодействие двух стран на уровне глав государств заметно активизировалось.

Данный визит станет ответом на поездки российского лидера в Китай. В прошлом году президент РФ Владимир Путин дважды посещал КНР. В ходе этих визитов состоялось подписание множества важных соглашений, которые, как ожидается, станут надежной основой для дальнейшего укрепления двустороннего стратегического взаимодействия Москвы и Пекина.