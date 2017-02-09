Председатель КНР посетит Россию в середине 2017 года

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ПЕКИН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Председатель КНР Си Цзиньпин намерен посетить Москву в середине текущего года. Об этом сообщил посол РФ в Китае Андрей Денисов.
"Визит Си Цзиньпина в Россию состоится в середине текущего года", - сказал дипломат. Посол отметил, что за последние годы взаимодействие двух стран на уровне глав государств заметно активизировалось.
Данный визит станет ответом на поездки российского лидера в Китай. В прошлом году президент РФ Владимир Путин дважды посещал КНР. В ходе этих визитов состоялось подписание множества важных соглашений, которые, как ожидается, станут надежной основой для дальнейшего укрепления двустороннего стратегического взаимодействия Москвы и Пекина.