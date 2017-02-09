Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 59.51
€ 63.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Председатель КНР посетит Россию в середине 2017 года

Международная панорама
9 февраля, 6:32 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Николай Селищев
Посол РФ в Китае отметил, что взаимодействие РФ и Китая на уровне глав государств сильно активизировалось за последние годы
Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Председатель КНР Си Цзиньпин намерен посетить Москву в середине текущего года. Об этом сообщил посол РФ в Китае Андрей Денисов.

"Визит Си Цзиньпина в Россию состоится в середине текущего года", - сказал дипломат. Посол отметил, что за последние годы взаимодействие двух стран на уровне глав государств заметно активизировалось.

Данный визит станет ответом на поездки российского лидера в Китай. В прошлом году президент РФ Владимир Путин дважды посещал КНР. В ходе этих визитов состоялось подписание множества важных соглашений, которые, как ожидается, станут надежной основой для дальнейшего укрепления двустороннего стратегического взаимодействия Москвы и Пекина.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Си Цзиньпин Путин, Владимир Владимирович
Страны
Китай Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Общественники установили в Киеве "памятник лжецу" с лицом Порошенко
12
Комичная панихида: поминальная служба клоунов в Лондоне
3
На демонстрацию в поддержку президента Южной Кореи в Сеуле вышли 1,3 млн человек
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Великая полынья под охраной: в Арктике создается крупнейший природный заказник
Барак Обама
Обама, Брэнсон и кайтсерфинг: как экс-президент США одолел британского миллиардера
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в США обнародовали письмо на имя Барака Обамы от организатора терактов 11 сентября
2
Крымские татары обратились к Генассамблее ООН с призывом признать полуостров частью РФ
3
ABC: в США расследуют опасное сближение президентского борта с другим самолетом
4
На суде Поветкина и Уайлдера в Нью-Йорке заслушали показания ученых
5
Правительство Бурятии отправлено в отставку
6
Известный советский футболист Виктор Чанов скончался на 58-м году жизни
7
WP: Пентагон и разведслужбы США против признания КСИР террористической организацией
Темы дня
Реклама