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Войска ЭКОВАС останутся в Гамбии еще на три месяца

Международная панорама
9 февраля, 7:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
В конце января с соответствующей просьбой к организации Экономическое сообщество стран Западной Африки обратился избранный президент страны Адама Барроу
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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Войска региональной организации Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) останутся в Гамбии на ближайшие три месяца. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление офиса президента Адама Барроу.

"Президент Барроу рад сообщить широкой общественности, что...мандат резервных сил ЭКОВАС продлен на три месяца при возможности возобновления", - цитирует агентство заявление.

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26 января стало известно, что избранный президент Гамбии Адама Барроу обратился с просьбой к ЭКОВАС оставить войска в стране на ближайшие полгода. Тогда решение оставалось за организацией.

Президентские выборы в Гамбии состоялись 1 декабря 2016 года. Их победителем стал Барроу, набравший более 45% голосов избирателей. 3 декабря бывший президент Яйя Джамме признал поражение, однако неделю спустя заявил о "недопустимых ошибках" избирательной комиссии и призвал организовать новое голосование. Независимая избирательная комиссия заявила, что считает прошедшее волеизъявление легитимным и оспорить его результаты можно лишь в суде.

Нежелание Джамме признавать поражение и передать власть преемнику спровоцировало политический кризис, в который оказались вовлечены государства региона. Военные государств ЭКОВАС, прежде всего Сенегала и Нигерии, вошли на территорию Гамбии в рамках операции "Восстановление демократии" для обеспечения передачи власти избранному президенту Барроу.

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