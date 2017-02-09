Тиллерсон обсудил с главой МИД Мексики визит в Мехико

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудил в Вашингтоне с министром иностранных дел Мексики Луисом Видегараем визит в Мехико. Об этом говорится в распространенном заявлении и. о. руководителя пресс-службы Госдепартамента Марка Тонера.

"Во второй половине дня госсекретарь Тиллерсон встретился с Видегараем, - отметил он. - Они обговорили визит госсекретаря в Мехико".

Главы внешнеполитических ведомств также выразили надежду на укрепление отношений двух стран. "Они провели конструктивные переговоры по целому ряду вопросов американо-мексиканского сотрудничества, в том числе и в области правоохранительных органов, миграции и безопасности", - заключил Тонер.