Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.02:
$ 59.51
€ 63.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тиллерсон обсудил с главой МИД Мексики визит в Мехико

Международная панорама
9 февраля, 7:09 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
Также главы внешнеполитических ведомств двух стран провели переговоры по вопросам сотрудничества в области миграции и безопасности
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудил в Вашингтоне с министром иностранных дел Мексики Луисом Видегараем визит в Мехико. Об этом говорится в распространенном заявлении и. о. руководителя пресс-службы Госдепартамента Марка Тонера.

"Во второй половине дня госсекретарь Тиллерсон встретился с Видегараем, - отметил он. - Они обговорили визит госсекретаря в Мехико".

Главы внешнеполитических ведомств также выразили надежду на укрепление отношений двух стран. "Они провели конструктивные переговоры по целому ряду вопросов американо-мексиканского сотрудничества, в том числе и в области правоохранительных органов, миграции и безопасности", - заключил Тонер.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Мексика
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Общественники установили в Киеве "памятник лжецу" с лицом Порошенко
12
Комичная панихида: поминальная служба клоунов в Лондоне
3
На демонстрацию в поддержку президента Южной Кореи в Сеуле вышли 1,3 млн человек
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Великая полынья под охраной: в Арктике создается крупнейший природный заказник
Барак Обама
Обама, Брэнсон и кайтсерфинг: как экс-президент США одолел британского миллиардера
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в США обнародовали письмо на имя Барака Обамы от организатора терактов 11 сентября
2
Крымские татары обратились к Генассамблее ООН с призывом признать полуостров частью РФ
3
ABC: в США расследуют опасное сближение президентского борта с другим самолетом
4
СМИ: в Египте расследуют обвинения в обстреле Эйлата с территории АРЕ
5
Экипажи дальней авиации Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3 перемещены на оперативные аэродромы
6
Известный советский футболист Виктор Чанов скончался на 58-м году жизни
7
На суде Поветкина и Уайлдера в Нью-Йорке заслушали показания ученых
Темы дня
Реклама