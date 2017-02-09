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Прокурор опротестовал урегулирование долга с компанией, связанной с президентом Аргентины

Международная панорама
9 февраля, 7:41 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС /Корр. ТАСС, Елена Кондратьева
Габриэла Бокин указала, что достигнутая договоренность "равноценна списанию" задолженности, так как она предполагает снижение долга более чем на 98%
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БУЭНОС-АЙРЕС, 9 февраля. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Аргентинский прокурор Габриэла Бокин постановила, что государство должно отказаться от соглашения об урегулировании долга с почтовой компанией Correo Argentino, которое было одобрено ранее. Об этом сообщил официальный новостной портал прокуратуры республики.

По мнению прокурора, достигнутая договоренность "равноценна списанию" задолженности, которое "нанесет ущерб казне", и "должна быть признана неправомерной". "Принятое предложение предполагает снижение долга на 98,82%", - говорится в постановлении Бокин. По данным прокурора, к 2033 году, когда компания должна будет погасить долг, размер списания достигнет 70 млрд песо ($4,5 млрд).

В постановлении Бокин также выразила мнение, что при заключении соглашения мог иметь мест конфликт интересов. "Семья (президента Аргентины Маурисио) Макри владеет всем акционерным капиталом компании Socma S. A., контролирующей компанию Sideco Americana S. A., которая в свою очередь обладает контрольным пакетом акций Correo Argentino", - говорится в решении прокурора.

По ее мнению, в связи с этим чиновник, одобривший предложение, не имел права этого делать. "Учитывая, что родственники президента, предположительно, являются конечными бенефициарами заявившей о своей неплатежеспособности компании, ни один чиновник, подчиняющийся главе государства, не мог принять предложение, которое напрямую или косвенно им (родственникам) выгодно", - говорится в документе.

Министр связи Аргентины Оскар Агуад, комментируя решение прокурора, заявил, что информация о списании 70 млрд песо не соответствует действительности. По его словам, долг Correo Argentino перед государством составляет 296 млн песо и правительство добивалось возвращения именно этой суммы. "Этот долг нельзя пересчитать, и с него нельзя брать проценты", - сказал министр телеканалу Todo Noticias.

В 2001 году Correo Argentino, которая в 1997 году была передана по договору концессии Socma, принадлежащей отцу действующего президента Франко Макри, объявила, что не может погасить долги перед частными кредиторами и государством. В 2003 году после прихода к власти экс- президента Нестора Киршнера почтовая компания вернулась в собственность государства.

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