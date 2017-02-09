СМИ: Межкорейский комитет призывает налаживать отношений между Севером и Югом

ПХЕНЬЯН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Корейцы, проживающие на Севере, Юге и зарубежных странах, должны "принять практические меры, нацеленные на разрядку напряженности и достижение прочного мира на Корейском полуострове". Об этом говорится в опубликованном в четверг в центральной газете КНДР "Нодон синмун" пресс-релизе по итогам состоявшегося в китайском городе Шэньян 7-8 февраля сопредседателей общественного Межкорейского комитета.

С 15 июня по 4 октября, судя по пресс-релизу, в Пхеньяне и Сеуле планируется провести мероприятия в поддержку реализации совместных деклараций Севера и Юга, одобренных в 2000 и 2007 году. Комитет призывает "создать условия для налаживания контактов, визитов и диалога между Севером и Югом", провести в этом году "посвященную объединению родины грандиозную конференцию с участием политических партий и общественных организаций КНДР и Республики Корей, а также патриотически настроенных корейцев, проживающих в зарубежных странах".

На заседании принято решение об активизации спортивных обменов в преддверии XXIII зимних Олимпийских игр, которые пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года в южнокорейском городе Пхёнчхан.

Пхеньян и Сеул планируют отметить очередные годовщины принятия совместных документов, в том числе декларации от 15 июня 2000 года. Она была подписана во время визита в Пхеньян Ким Дэ Чжуна, занимавшего в то время пост президента Республики Корея, который встретился с Ким Чен Иром. В КНДР считают этот документ "исторической вехой на пути достижения объединения родины в интересах перемен в судьбе всего корейского народа".

Как считают в министерстве объединения Южной Кореи, Пхеньян должен отказаться от своей ядерной программы в качестве первого шага для нормализации отношений между Севером и Югом. Такую позицию в КНДР считают "неприемлемой".