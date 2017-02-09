ВВС Израиля выпустили ракету по городу Эль-Баас на юго-западе Сирии

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БЕЙРУТ, 9 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Израиль предпринял "новую агрессивную акцию против Сирии". Об этом говорится в заявлении представителя командования ВС САР, переданном информационным агентством SANA.
"Вертолет израильских ВВС атаковал один из жилых домов в городе Эль-Баас на юго-западе Сирии. Нанесен материальный урон, жертв нет", - отмечается в заявлении.
В нем подчеркивается, что вертолет не заходил в сирийское воздушное пространство и выпустил ракету с оккупированной части Голанских высот.
"Это израильское нападение, которое преследовало цель оказать поддержку бандформированиям, не сможет заставить сирийскую армию отказаться от преследования террористов в провинции Эль-Кунейтра (40 км от Дамаска - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.
Правительственные силы ведут бои на юго-западе Сирии с группировкой "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Ее базы находятся в пограничных селах у линии прекращения огня между сирийскими и израильскими войсками на Голанах.
Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что удар был нанесен по сирийской позиции на Голанских высотах в ответ на перелет танкового снаряда на контролируемую еврейским государством территорию.
Голаны были оккупированы Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году Кнессет (парламент Израиля) принял закон о Голанских высотах, в котором в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над этой территорией.
Аннексия была признана недействительной резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года.