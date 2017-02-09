Украинские силовики семь раз за сутки нарушили "режим тишины"

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ЛУГАНСК, 9 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины за минувшие сутки семь раз обстреляли позиции народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщили в оборонном ведомстве ЛНР.
"Район села Калиново обстрелян из 82-мм минометов с направления Попасной, а также дважды - из автоматического станкового гранатомета АГС, 120-мм миномета, зенитной установки и стрелкового оружия с направления села Троицкое", - приводит слова представителя ведомства агентство Луганскинформцентр.
В народной милиции добавили, что под огнем также оказались районы сел Молодежное и Желтое.
"Район села Желобок обстрелян из орудий БМП-1 и 120-мм минометов с направления села Причепиловка. Село Калиновка попало под обстрел из 120-мм миномета с направления поселка городского типа Луганское", - уточнили в ЛНР.
В последние дни обстановка у линии соприкосновения резко обострилась. В результате обстрелов со стороны ВСУ имеются жертвы и раненые среди мирного населения, а также многочисленные повреждения жилых домов и инфраструктуры.
Контактная группа по урегулированию конфликта на востоке Украины 1 февраля по итогам заседания в Минске потребовала прекратить огонь в Донбассе и к 5 февраля отвести в места хранения все вооружения и военную технику по всей линии соприкосновения, однако ни один из пунктов заявления не был выполнен ВСУ.
Напротив, вместо отвода Киев продолжает движение тяжелой техники и подвоз вооружений и боеприпасов к линии соприкосновения. Это следует из отчетов СММ ОБСЕ и сообщений с территорий.
8 февраля командование сил ДНР представило согласованный с ОБСЕ план нормализации обстановки вдоль линии соприкосновения в Донбассе.
Основные его тезисы - незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод всех запрещенных минскими договоренностями вооружений, предоставление беспрепятственного доступа Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ к местам хранения техники.
Также говорилось о создании зоны без вооружений и любых военных подразделений в радиусе 1 км от Донецкой фильтровальной станции и запрете любых наступательных операций.
Однако руководство ВСУ проигнорировало инициативу, а первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг отказался выступить посредником в переговорном процессе.