В Турции задержано 58 подозреваемых в сотрудничестве с Рабочей партией Курдистана

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АНКАРА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Полиция Стамбула провела одновременные рейды по 74 адресам проживания подозреваемых в сотрудничестве с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК).
Как сообщает телеканал Habertürk, из 75 человек, на которых были выданы ордера на задержание, удалось поймать 58.
У этих людей изъяты пистолеты, помповое ружье, патроны, около ста грамм кокаина, два литра бензина, журналы и документы, связанные с деятельностью РПК.
ообщается, что задержанные были вовлечены в планы организации по осуществлению атак с применением взрывчатки, оружия и бутылок с зажигательной смесью.