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СМИ: минюст Турции считает наиболее вероятной датой референдума 16 апреля

Международная панорама
9 февраля, 10:51 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Кирилл Жаров
По мнению министра Бекира Боздага, большая часть населения выскажется "за"
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АНКАРА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Референдум по поправкам в конституцию Турции, вероятнее всего, пройдет 16 апреля. Об этом в эфире телеканала ТRТ сообщил министр юстиции Турции Бекир Боздаг.

"Законопроект еще находится на подписи у президента. Но сейчас не так принципиально, когда он примет решение, завтра или через два дня. По принятой процедуре и исходя из ситуации, наиболее вероятной датой является 16 апреля", - сказал он.

По мнению министра, "большая часть населения скажет "да" на голосовании". "Мы будем проводить активную агитационную кампанию. Против поправок ведется грязная кампания, и мы будем объяснять все народу", - сказал он.

В среду официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сказал, что "референдум может пройти 9 или 16 апреля".

По закону голосование должно пройти в одно из воскресений по истечении 60-дневного срока с момента подписания президентом и публикации законопроекта в официальном правительственном вестнике. Документ был передан на подпись президенту Тайипу Эрдогану 2 февраля, и у главы государства есть 15 дней на его ратификацию или возвращение в парламент на повторное обсуждение.

Главным конституционным изменением является предложение о смене системы правления с парламентской на президентскую и упразднение должности премьер-министра. Проект предусматривает возможность для президента сохранять партийную принадлежность и расширяет его законодательные и исполнительные полномочия, дает право формировать кабинет министров.

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