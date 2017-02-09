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Украина получила от ФРГ предложение провести министерскую встречу в нормандском формате

Международная панорама
9 февраля, 11:57 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 9, февраля. /ТАСС
В украинском МИД заявили, что работают с немецкими и французскими партнерами, "чтобы сделать такую встречу результативной"
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КИЕВ, 9 февраля. /ТАСС/. Германия предложила Украине провести встречу в нормандском формате по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе в ближайшее время, Киев ведет переговоры с партнерами, чтобы она была результативной. Об этом сообщило информационное агентство УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Мы работаем с нашими немецкими и французскими партнерами для того, чтобы сделать такую встречу результативной", - заявили в украинском МИД.

Официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер заявил ранее, что немецкое внешнеполитическое ведомство ведет подготовку к встрече министров иностранных дел нормандского формата (Германия, Россия, Украина, Франция) 16 или 17 февраля "на полях" встречи глав МИД "Большой двадцатки" в Бонне. По словам Шефера, "сейчас обсуждается целесообразность и логистические возможности проведения такой встречи". В настоящее время речь идет о согласовании даты переговоров с российскими и украинским министрами иностранных дел, пояснил он.

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