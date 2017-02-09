Китай успешно ведет подготовку к форуму, в котором примет участие президент РФ

ПЕКИН, 9 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Китай "достаточно успешно" ведет подготовительную работу по организации форума Шелкового пути, в работе которого примет участие президент России Владимир Путин. Об этом заявил на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Лу Кан, комментируя заявление посла РФ в КНР Андрея Денисова.

"Сейчас мы ведем подготовительную работу, и достаточно успешно, - сказал он. - Когда у нас будут подведены результаты, мы их обнародуем".

"Мы готовы совместно с Россией укреплять отношения с целью процветания в мире и регионе", - добавил дипломат. "Посол РФ в КНР Андрей Денисов уже сообщил о повестке, мы будем своевременно опубликовать более новую информацию", - подытожил Лу Кан.

Ранее Денисов на пресс-конференции заявил, что Путин совместит участие в форуме Шелкового пути с рабочим визитом в Китай.

"Президент России, который сразу подтвердил свое согласие приехать, получив приглашение от господина Си Цзиньпина принять участие в форуме "Один пояс, один путь", собирается и участвовать в дискуссиях по повестке дня, и готовится к двустороннему рабочему визиту и переговорам с председателем Си Цзиньпином", - сказал он

Форум "Один пояс, один путь" пройдет в Пекине с 14 по 15 мая.