Атамбаев может подписать 16 февраля новое соглашение с Евросоюзом

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БИШКЕК, 9 февраля. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев 16 февраля совершит официальный визит в Брюссель, во время которого, как ожидается, подпишет новое соглашение о сотрудничестве республики с Европейским союзом. Об этом на пресс- конференции сообщил глава представительства ЕС в Киргизии Чезаре де Монтис.
"Президент Киргизии в Брюсселе встретится со всем руководством ЕС, это очень необычный пример и сигнал важности", - отметил он. По его словам, в ходе визита Атамбаева планируется "подписание нового соглашения о партнерстве" Киргизии с Евросоюзом. "Я не могу говорить от имени президента и предсказать, что он скажет, но предполагаю, что он заявит о заинтересованности Киргизии в подписании нового соглашения", - сказал де Монтис. Он считает, что данный документ заменит подписанный 20 лет назад аналогичный договор и сейчас "настало время для нового соглашения, более широкого и более комплексного".
Де Монтис также заверил, что в ходе визита президента в Брюссель намечено подписание меморандума о поддержке судебной реформы в Киргизии со стороны Евросоюза. Ранее ЕС уже выделил 13 млн евро на проведение ее первого этапа в республике, аналогичную сумму европейская сторона планирует предоставить Киргизии в ближайшее время. По официальным данным, за прошлый год ЕС выделил для Киргизии различных финансовых грантов на сумму 34,5 млн евро.
Соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Европейским союзом и Киргизией было заключено в 1995 году, оно вступило в силу спустя четыре года. В нем обозначены главные направления взаимодействия сторон в политической, экономической, финансовой, правовой и культурной областях.