Первый день Помпео: чего ожидать от визита главы ЦРУ в Турцию

В турецком обществе существуют разные точки зрения относительно внутренней и внешней политики страны, но в одном все турки единогласны: приход к власти Дональда Трампа должен укрепить отношения Вашингтона и Анкары. Подтверждение тому — первый 45-минутный телефонный разговор республиканца с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, который, как утверждают представители сторон, был "позитивным" и прошел в "искренней атмосфере". Всего через 48 часов после беседы в Анкару должен прибыть один из ставленников Трампа — глава ЦРУ Майк Помпео. ТАСС объясняет, чего ожидать от этого визита.

Сирия: перезагрузка

Приезд высокопоставленного чиновника из команды Трампа турецкие СМИ рассматривают как начало "перезагрузки" отношений США и Турции. При президенте Бараке Обаме эти отношения находились не в самом лучшем состоянии: Вашингтон обвинял турецкое руководство в нарушениях прав человека и арестах политических активистов, а турки критиковали американцев за поддержку курдских отрядов. Трамп же, по мысли турецкого руководства, может вернуть диалог в позитивное русло и способствовать совместной борьбе против терроризма в Сирии, где США и Турция формально входят в коалицию, которая борется с "Исламским государством" (запрещено в России. — Прим. ТАСС).

Известно, что в ходе телефонного разговора Эрдоган призвал Трампа прекратить поддерживать "Силы народной самообороны" (сирийские курды, признанные Анкарой в качестве террористов). Однако, по данным чиновников из Вашингтона, президент США не стал давать однозначного ответа на этот призыв и отметил, что по курдскому вопросу необходимо провести дополнительные консультации. Заняться этим, по-видимому, должен Майк Помпео. Как отмечает издание The Washington Post, высокопоставленные советники Трампа ранее ставили под сомнение целесообразность вооружения курдов, но вместе с тем не исключали эту опцию полностью. Согласно некоторым источникам, в Белом доме даже рассматривали возможность отправки ударных вертолетов Apache для поддержки наступления на Ракку.

Стоит отметить, что визит Помпео в Анкару будет проходить на фоне успехов турецких военных в Сирии. В среду бойцам Сирийской свободной армии (ССА) при поддержке турецких сил удалось взять под контроль ключевые высоты вокруг города Аль-Баб — одного из форпостов игиловцев. Наступление на этот город проводится Турцией в рамках операции "Щит Евфрата", конечной целью которой является зачистка 5 тыс. кв. км сирийской территории от террористов и создание там зоны безопасности и бесполетной зоны. В сентябре 2016 года Эрдоган утверждал, что это остановит миграционный кризис и потоки беженцев. Трампу это выгодно с точки зрения его планов по отмене американской программы по приему сирийских беженцев. Часть этой программы как раз включает в себя создание в Сирии так называемых гуманитарных зон безопасности для гражданского населения.

Гюлен под раздачей

Во время президентской кампании Трамп положительно отзывался о мерах, которые Эрдоган принял для подавления попытки военного переворота в июле 2016 года. В интервью The New York Times он признался, что с оптимизмом смотрит на будущие отношения с Анкарой и надеется предпринять множество совместных действий для борьбы с терроризмом. "Хочу отдать ему должное за то, что он смог исправить ситуацию (с переворотом)", — добавил Трамп. На возражение журналиста о том, что после попытки переворота Эрдоган арестовал и уволил десятки тысяч людей, республиканец ответил: "Я думаю, нам очень трудно разбираться в делах других государств, когда мы не знаем, что происходит в нашей собственной стране".

В подготовке путча Анкара обвиняет организацию ФЕТО ("Террористическая организация фетхуллахистов"). Так в Турции называют ряд структур, которые связаны с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, с 1999 года проживающим в США. В ходе разговора с Эрдоганом Трамп заявил, что он "очень серьезно" относится к запросу турецких властей о выдаче Гюлена. Очевидно, что эта проблема также будет поднята в ходе визита Майка Помпео в Анкару, однако принимать какие-либо решения по поводу Гюлена будет не директор ЦРУ и даже не Дональд Трамп, а Министерство юстиции США. Впрочем, даже если оно одобрит экстрадицию, дело Гюлена попадет на рассмотрение федерального суда, за которым остается последнее слово.

При президенте Бараке Обаме Вашингтон отказывался выдавать проповедника Анкаре, однако у нынешнего руководства страны иные точки зрения по поводу Гюлена. Незадолго до разговора Трампа и Эрдогана один из членов новой администрации, советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн выступил за экстрадицию Гюлена в Турцию. По его словам, проповедник является радикальным исламистом ("Если бы он был умеренным, он бы не находился в изгнании"), и потому заслуживает выдворения. Еще один вариант, который может выбрать администрация Трампа, — экстрадиция Гюлена в третью страну. Так американцы поступили со свергнутым шахом Ирана Мохаммедом Резой Пехлеви, который был вынужден уехать из США в Египет, где он вскоре умер из-за тяжелой болезни.

Религиозный вопрос

Несмотря на сближение взглядов Трампа и Эрдогана по некоторым проблемам, существуют вопросы, которые станут проблемными для обоих лидеров. Наиболее очевидный из них — "антимусульманский" указ Трампа, запретивший гражданам нескольких мусульманских стран приезжать на территорию США. Турция в этот список не вошла, однако правящая Партия справедливости и развития придерживается происламской политики, и потому в Анкаре действия нынешней администрации Трампа восприняли с осуждением.

Издание Politico пишет, что на смену радости после прихода Трампа в руководстве и экспертных кругах Турции постепенно приходит разочарование. Турецкие консервативные СМИ обрушились на планы нового президента по поводу Ближнего Востока — речь, в частности, идет о намерении Трампа перенести посольство США в Иерусалим, статус которого в рамках ООН оспаривается подавляющим большинством исламских стран. Не порадуют турков и разрабатываемые Вашингтоном планы по внесению "Братьев-мусульман" в список террористических организаций.

Наконец, Майку Помпео в Турции наверняка припомнят его прошлогодний твит, в котором он назвал правительство Эрдогана "тоталитарной исламистской диктатурой". Правда, после назначения на пост директора ЦРУ он эту запись удалил.