Крупнейшее в США агентство по поиску талантов проведет митинг против указов Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Крупнейшее в США агентство по поиску работы для деятелей искусств и спортсменов United Talent Agency отменило корпоративную вечеринку по случаю предстоящего вручения кинопремии "Оскар".

Вместо этого объединение пожертвует $250 тысяч на благотворительные цели, в том числе на нужды Американского союза гражданских свобод, который стоит в авангарде кампании за отмену указов президента США Дональда Трампа в области ужесточения иммиграционной политики.

"Настало время, когда от нас требуются щедрость, осведомленность и неустанная работа", - подчеркнул в среду глава United Talent Agency Джереми Зиммер в обращении к подчиненным.

"Мы предоставляем деятелям искусств площадку для занятости, для обмена идеями и творческими способностями. Если наша страна перестанет быть местом, где творческие люди могут свободно самовыражаться, тогда, с моей точки зрения, мы перестанем быть Америкой", - добавил Зиммер.

Он дал ясно понять, что решение о пожертвовании крупной суммы на благотворительность принято в пику президенту Трампу с его планами ограничить допуск в США граждан семи стран. Агентство проведет демонстрацию протеста против такой политики в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) 24 февраля. То есть за два дня до церемонии вручения кинопремии "Оскар".

"Когда страх и раскол начинают преобладать в обществе, тогда деятели искусств должны реагировать первыми и первыми противостоять таким веяниям", - подчеркнул Зиммер.

27 января Трамп подписал указ о приостановке на 120 дней программы размещения в США беженцев и введении запрета продолжительностью 90 дней на допуск в Соединенные Штаты граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

3 февраля федеральный судья в Сиэтле (штат Вашингтон) Джеймс Робарт, рассматривающий иск властей штатов Вашингтон и Миннесота, направленный против иммиграционного указа, ввел временный запрет на его исполнение.

Выданное судебное предписание действует в масштабах всей страны. На следующий день стало известно, что министерство юстиции США направило уведомление о намерении обжаловать решение судьи Робарта в апелляционный суд девятого округа в Сан-Франциско, в юрисдикцию которого входит рассмотрение дел в общей сложности в девяти штатах, включая Вашингтон и Калифорнию.

Апелляционный суд, как ожидается, до конца этой недели огласит свой вердикт.

Обладатели "Оскара" станут известны 26 февраля. 89-я церемония вручения премий пройдет в театре Dolby и будет транслироваться телекомпанией ABC на 225 стран.

По традиции, в эту ночь ведущие киностудии, рекламные и модельные агентства проводят в Лос-Анджелесе шикарные корпоративные вечеринки, главным образом для того, чтобы залучить на них как можно больше новых лауреатов этой кинопремии.

Фаворитом нынешнего оскаровского сезона является мюзикл "Ла-Ла Ленд" (La La Land). Эта лента претендует на премию "Оскар" в 14-ти категориях, включая "Лучший фильм", "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучшая режиссура", "Лучшая операторская работа", "Лучший костюм" и, конечно, за лучшие музыку и песню к фильму.

По восемь наград могут завоевать фантастическая картина Дени Вильнева "Прибытие" (Arrival) и лента Барри Дженкинса "Лунный свет" (Moonlight), по шесть - новая режиссерская работа Мела Гибсона "По соображениям совести" (Hacksaw Ridge), "Лев" (Lion) Гарта Дэвиса и "Манчестер у моря" (Manchester by the Sea) Кеннета Лонергана.

По четыре номинации собрали ленты "Ограды" (Fences) Дензела Вашингтона и "Любой ценой" (Hell or High Water) Кевина Маккензи, три - "Скрытые фигуры" (Hidden Figures) режиссера Теда Мелфи.