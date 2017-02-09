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МИД Польши: безопасность будет главным направлением внешней политики страны из-за РФ

Международная панорама
9 февраля, 12:04 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Польша никогда не согласится на российский план, согласно которому НАТО должна уйти из региона Восточной Европы
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ВАРШАВА, 9 февраля. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Внешнеполитическое ведомство Польши считает своей главной задачей работу в сфере политики безопасности из-за действий России. Такую позицию выразил глава МИД республики Витольд Ващиковский, выступая в Сейме (нижней палате парламента) с ежегодным программным заявлением о планах своего ведомства на 2017 год.

"Мы с беспокойством наблюдаем за агрессивной политикой России на Востоке Украины", - утверждает он, подчеркнув, что Польша никогда не согласится на российский план, согласно которому НАТО должна уйти из региона Восточной Европы. По словам Ващиковского, "политические действия РФ сопровождаются милитаризацией", в том числе Калининградской области.

"Задача польской внешней политики - полная реализация решений саммита НАТО в Варшаве и саммита в Нью-Порте. Это будет центральный пункт нашей деятельности", - отметил министр, подчеркнув, что в текущем году будет продолжено строительство базы ПРО НАТО в Редзикове, состоятся учения с участием танковой бригады и других военнослужащих США.

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