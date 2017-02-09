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Белоруссия подтверждает приверженность союзническим отношениям с Россией

Международная панорама
9 февраля, 12:17 UTC+3
Республика также рассчитывает на встречный конструктивный подход РФ в разрешении проблемных вопросов
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МИНСК, 9 февраля. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. Белоруссия подтверждает приверженность союзническим отношениям с Россией, заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик.

"Министерство иностранных дел подтверждает неизменную приверженность союзническим, дружеским отношениям с Россией и рассчитывает на встречный конструктивный подход РФ в развязке проблемных вопросов", - заявил он.

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