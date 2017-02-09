Parisien: вокруг Эйфелевой башни возведут стеклянную стену для защиты от террористов

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МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Эйфелева башня во французской столице из соображений безопасности будет обнесена стеной из пуленепробиваемого стекла, сообщает газета Le Parisien.
По сведениям издания, стена высотой 2,5 м будет возведена уже этой осенью. Стоимость сооружения, призванного защитить от террористической угрозы, оценивается в €20 млн.
Глава Общества эксплуатации Эйфелевой башни (SETE) Бернар Годьер уточнил, что речь идет о "пуленепробиваемой ограде, которая охватит большую часть садов вокруг Эйфелевой башни".
Администрация мэра 7-го округа Парижа Рашиды Дати не ответила на запрос газеты прокомментировать данную информацию.
В середине декабря парламент Франции продлил до 15 июля 2017 года введенный в стране сразу после терактов 13 ноября 2015 года режим чрезвычайного положения.