Parisien: вокруг Эйфелевой башни возведут стеклянную стену для защиты от террористов

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Эйфелева башня во французской столице из соображений безопасности будет обнесена стеной из пуленепробиваемого стекла, сообщает газета Le Parisien.

По сведениям издания, стена высотой 2,5 м будет возведена уже этой осенью. Стоимость сооружения, призванного защитить от террористической угрозы, оценивается в €20 млн.

Глава Общества эксплуатации Эйфелевой башни (SETE) Бернар Годьер уточнил, что речь идет о "пуленепробиваемой ограде, которая охватит большую часть садов вокруг Эйфелевой башни".

Администрация мэра 7-го округа Парижа Рашиды Дати не ответила на запрос газеты прокомментировать данную информацию.

В середине декабря парламент Франции продлил до 15 июля 2017 года введенный в стране сразу после терактов 13 ноября 2015 года режим чрезвычайного положения.