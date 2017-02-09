Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.02:
$ 59.02
€ 63.03
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Parisien: вокруг Эйфелевой башни возведут стеклянную стену для защиты от террористов

Международная панорама
9 февраля, 12:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, февраля. /ТАСС
По сведениям издания, стена высотой 2,5 м будет построена уже этой осенью
Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/ETIENNE LAURENT

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Эйфелева башня во французской столице из соображений безопасности будет обнесена стеной из пуленепробиваемого стекла, сообщает газета Le Parisien.

По сведениям издания, стена высотой 2,5 м будет возведена уже этой осенью. Стоимость сооружения, призванного защитить от террористической угрозы, оценивается в €20 млн.

Глава Общества эксплуатации Эйфелевой башни (SETE) Бернар Годьер уточнил, что речь идет о "пуленепробиваемой ограде, которая охватит большую часть садов вокруг Эйфелевой башни".

Администрация мэра 7-го округа Парижа Рашиды Дати не ответила на запрос газеты прокомментировать данную информацию.

В середине декабря парламент Франции продлил до 15 июля 2017 года введенный в стране сразу после терактов 13 ноября 2015 года режим чрезвычайного положения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Фото
4
Общественники установили в Киеве "памятник лжецу" с лицом Порошенко
12
Комичная панихида: поминальная служба клоунов в Лондоне
3
На демонстрацию в поддержку президента Южной Кореи в Сеуле вышли 1,3 млн человек
Интересное
Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина
Великая полынья под охраной: в Арктике создается крупнейший природный заказник
Рожайте дома: сможет ли Трамп побороть родильный туризм в США
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в США обнародовали письмо на имя Барака Обамы от организатора терактов 11 сентября
2
СМИ: Украина закупает российские двигатели для БТР через зарубежных посредников
3
Федор Конюхов и Иван Меняйло побили абсолютный мировой рекорд на тепловом аэростате
4
Немецкая версия Charlie Hebdo поместила на обложку Меркель с отрубленной головой в руках
5
Эксперт на суде подтвердил прием Поветкиным мельдония до запрета WADA
6
СМИ: на стройплощадке АЭС "Фламанвиль" во Франции произошел взрыв
7
Банк "Пересвет" требует в суде 10,6 млрд рублей у Альфа-банка
Темы дня
Реклама