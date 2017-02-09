МИД Белоруссии отслеживает ситуацию после введения РФ пограничной зоны

МИНСК, 9 февраля. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. МИД Белоруссии постоянно отслеживает ситуацию с введением пограничной зоны в прилегающих к республике регионах РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Дмитрий Мирончик.

"Ситуация с введением российской стороной пограничной зоны на территории, прилегающей к государственной границе Белоруссии, постоянно находится в поле нашего внимания", - сказал он. По его словам, МИД отслеживает ситуацию, чтобы в случае необходимости оказать гражданам необходимую правовую помощь. "С момента действия новых правил… каких-то сигналов о проблемных вопросах от наших граждан не поступало, ситуация в целом спокойная", - сказал он.

Директор ФСБ России Александр Бортников поручил с 1 февраля установить пограничную зону в приграничных с Белоруссией регионах РФ. Как отмечалось в пояснительной записке к приказу ФСБ России, он направлен на создание необходимых условий для охраны государственной границы РФ на российско-белорусском участке и проведения мероприятий по профилактике правонарушений, борьба с которыми входит в компетенцию пограничных органов. Еще 9 января президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, устанавливающий безвизовый порядок въезда в республику через КПП "Национальный аэропорт Минск" на срок не более пяти суток для граждан 80 стран, включая все государства Евросоюза, а также Бразилии, Индонезии, США, Японии.

Решение ФСБ вызвало недовольство белорусского лидера. По его мнению, Россия нарушила договор о границе между двумя странами.

Впоследствии в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ ТАСС пояснили, что ведение пограничной зоны вдоль границы России и Белоруссии не ограничивает возможности пересечении границы с Белоруссией, в том числе для транспорта и товаров.

В ЦОС ФСБ отметили, что приказы директора ФСБ об установлении пограничной зоны на российско-белорусском участке государственной границы в Смоленской, Псковской и Брянской областях не противоречат нормам международных договоров Российской Федерации с Республикой Беларусь и не накладывают ограничений на свободу пересечения государственной границы Российской Федерации гражданами обоих государств".