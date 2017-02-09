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В Киеве разрешили задержать главу ДНР Захарченко и отправить его под стражу

Международная панорама
9 февраля, 13:30 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 9, февраля. /ТАСС
Как сообщили в суде, его подозревают в участии "в деятельности террористической организации "Донецкая народная республика"
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КИЕВ, 9 февраля. /ТАСС/. Апелляционный суд Киева разрешил задержать главу провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, чтобы затем рассмотреть ходатайство о содержании его под стражей.

"Апелляционный суд города Киева дал разрешение на задержание Захарченко А.В., который подозревается в участии в деятельности террористической организации "Донецкая народная республика", - информировали в суде. После задержания, как постановил суд, необходимо будет рассмотреть ходатайство гособвинения о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Жалоба, удовлетворенная апелляционным судом, была подана прокурором Генпрокуратуры и содержала просьбу об отмене решения Шевченковского районного суда Киева от 14 декабря 2016 года, которым стороне обвинения было отказано в удовлетворении ходатайства о применении к Захарченко меры пресечения в виде содержания под стражей.

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