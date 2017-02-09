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Глава Мюнхенской конференции по безопасности не исключил участия Меркель в форуме

Международная панорама
9 февраля, 13:45 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 9, февраля. /ТАСС
Россию на форуме будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров
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Вольфганг Ишингер

Вольфганг Ишингер

© EPA/Hans Klaus Techt

БЕРЛИН, 9 февраля. /ТАСС/. Организаторы Мюнхенской конференции по вопросам безопасности готовы к возможному участию в ней канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом заявил на пресс-конференции руководитель форума Вольфганг Ишингер.

"Мы хорошо подготовлены на случай, если прибудет канцлер", - сказал он. В то же время дипломат отметил, что объявлять о том, будет ли Меркель участвовать в конференции, надлежит Ведомству федерального канцлера.

Ишингер сообщил, что приглашение было направлено и кандидату в канцлеры от социал-демократов Мартину Шульцу. "Но мне не известно, чтобы он как-то отреагировал на него", - добавил глава форума.

Мюнхенская конференция пройдет 17-19 февраля. Всего, по данным организаторов, в ней примут участие свыше 500 политиков, представителей деловых и научных кругов, а также правозащитных организаций со всего мира. В центре внимания будут находиться такие темы, как отношения России и Запада, украинский кризис, сотрудничество стран ЕС в сфере безопасности и обороны, ситуация на Ближнем Востоке, борьба с международным терроризмом, обстановка на Корейском полуострове и многие другие.

Россию на форуме будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров.

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