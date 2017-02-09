Избранный в ангаре: какие надежды возлагают в Сомали на нового президента

В среду в Сомали завершился второй тур президентских выборов. Парламентарии (именно они выбирают президента посредством голосования) избрали в ангаре столичного аэропорта либерального и прогрессивного политика, бывшего премьер-министра Мохамеда Абдуллахи Мохамеда. О том, почему Могадишо ликует и возлагает большие надежды на нового главу правительства, — в материале ТАСС.

На пути к стабильности

В восточноафриканской стране уже на протяжении трех десятилетий царит хаос: свержение диктаторского режима Мохаммеда Сиада Барре в 1991 году привело к тому, что Сомали был разорван на части племенными и исламистскими группировками, борющимися за контроль морских портов, населенных пунктов, регионов и потоков оружия. Периодически во внутреннюю политику уже де-факто распавшегося государства вмешивались и ООН, и США, и соседняя Эфиопия, но эпоха единого и стабильного Сомали так и не наступила.

Впрочем, в 2000 году в Джибути, северном соседе Сомали, был заложен фундамент будущего федерального правительства страны. Первым президентом переходного федерального правительства стал выпускник биофака МГУ Абдулкасим Салад Хасан, пообещавший "привести народ Сомали к миру". Не справившись со своей задачей, он покинул пост в 2004 году.

Новым президентом стал Абдуллахи Юсуф Ахмед. Уже через два года после вступления в должность ему удалось взять под контроль столицу Могадишо при помощи вооруженных сил Эфиопии. В 2008 году Ахмед подал в отставку, а через еще четыре года скончался от пневмонии в Объединенных Арабских Эмиратах.

Последним президентом переходного федерального правительства стал Шейх Шариф Ахмед: он сложил свои полномочия в 2012 году вместе с самим переходным правительством. Именно во время его правления действующая в стране исламистская группировка "Аш-Шабаб" развернула масштабное наступление в Могадишо, которое удалось остановить силами правительственных войск и миротворческих сил Африканского союза. Несмотря на отступление исламистов в 2011 году, они все еще занимают часть южных и центральных регионов страны и осуществляют теракты, направленные в основном против федерального правительства.

Следующим главой уже международно признанного и постоянного федерального правительства стал основатель исламско-демократической Партии мира и развития Хасан Шейх Махмуд, который управлял страной вплоть до 8 февраля 2017 года. Президент проводил последовательную политику, направленную на восстановление единства Сомали. Он заключил ряд соглашений с Джубалендом на юге, Сомалилендом и Пунтлендом на севере, а также продолжил борьбу с "Аш-Шабабом".

Он проиграл Мохамеду Абдуллахи Мохамеду во втором туре президентских выборов в феврале и не стал оспаривать решение парламентариев.

Свершилась история. Мы выбрали этот путь к демократии Хасан Шейх Махмуд президент Сомали с 2012 по 2017 годы

Бывший премьер и новый президент

Новый президент страны родился в 1962 году в Могадишо, через два года после создания независимой республики Сомали, сформировавшейся после объединения бывших колоний Великобритании и Италии. Степень бакалавра истории он получил в США, в Университете штата Нью-Йорк в Буффало в 1993 году. Там же спустя 16 лет получил степень магистра политических наук.

Мохамед Абдуллахи Мохамед — первый президент страны, имеющий, помимо сомалийского, гражданство США. Мохамед работал в Министерстве иностранных дел Сомали еще в правительстве Барре, после чего эмигрировал в США, где работал на различных должностях в правительстве, в том числе был уполномоченным по обеспечению равных возможностей в сфере занятости в Департаменте транспорта штата Нью-Йорк в Буффало.

В 2010 году Мохамед был назначен премьер-министром в администрации Шейха Шарифа Ахмеда. На своем посту он уделял особое внимание увеличению прозрачности госструктур и борьбе с коррупцией. Однако Мохамеду пришлось уйти в отставку уже через год по соглашению с президентом Шейхом Шарифом Ахмедом.

После ухода в отставку он создал политическую партию "Тайо" в 2012 году и в августе того же года баллотировался на пост президента, но потерпел поражение в первом раунде.

Наконец, в 2017 году он смог набрать 55,93% голосов парламентариев и стал девятым президентом в истории независимого Сомали. Его главный соперник, бывший президент Хасан Шейх Махмуд, сумел набрать лишь 29,48% голосов.

Как сообщает газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного сомалийского дипломата, президент Мохамед меньше всех остальных кандидатов ассоциируется у жителей страны с коррупцией и взяточничеством.

В день своего избрания новый президент подтвердил слова дипломата, пообещав развернуть масштабную борьбу с коррупцией в измученной гражданской войной стране.

Эта победа принадлежит народу Сомали. Это начало эры единства, демократии Сомали и начало борьбы против коррупции

Мохамед Абдуллахи Мохамед президент Сомали

Александр Мосесов