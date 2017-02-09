Минск не знает о переданных претензиях РФ в связи с введением безвизового режима

МИНСК, 9 февраля. /Корр. ТАСС Лариса Ключникова/. МИД Белоруссии не знает о каких-либо переданных претензиях российской стороны в связи с введением пятидневного безвизового режима для иностранцев. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик.

"Мне неизвестно о каких-либо претензиях, которые передала российская сторона в наш адрес", - сказал Мирончик.

"Контроль въезжающих граждан при пересечении границы в аэропорту будут осуществляться ровно по тем же базам нежелательных лиц и с соблюдением всех процедур", - сказал он. По его словам, ситуация в целом не поменялась. "Линия контроля лишь приблизилась к границе", - отметил он.

9 января президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, устанавливающий безвизовый порядок въезда в республику через аэропорт Минска на срок не более пяти суток для граждан 80 стран, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию.