Глава Мюнхенской конференции считает, что Трамп может попытаться разделить ЕС

БЕРЛИН, 9 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп может попытаться разделить Евросоюз. Такое мнение высказал на пресс-конференции руководитель Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, бывший посол ФРГ в США Вольфганг Ишингер.

"Главная проблема для нас в том, что, как нам кажется, в Белом доме есть склонность к тому, чтобы не рассматривать ЕС как инструмент достижения мира и стабильности, - сказал он. - Я считаю главным вызовом, если Трамп попытается разделить ЕС".

По его мнению, один из ключевых элементов неопределенности в международных отношениях связан с "американской политикой, направление которой пока неясно". "Есть заявления, в том числе самого Трампа, о том, что НАТО устарела, есть и другие заявления, которые позволяют сделать противоположный вывод", - констатировал Ишингер. "У нас много открытых вопросов относительно американской политики, которая представляет из себя фактор невиданной ранее неопределенности", - добавил он.