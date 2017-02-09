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Блогер Лапшин не имеет жалоб на условия содержания в бакинском СИЗО

Международная панорама
9 февраля, 14:29 UTC+3 БАКУ /Корр. ТАСС, Севиндж Абдуллаева
Блогер, имеющий российское, украинское и израильское гражданство, был доставлен в Баку из Минска, ему инкриминируют посещение Нагорного Карабаха без согласования с азербайджанскими властями
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БАКУ, 9 февраля. /Корр. ТАСС Севиндж Абдуллаева/. Блогер Александр Лапшин, экстрадированный из Белоруссии в Азербайджан, встретился с назначенным для него адвокатом. Об этом сообщает бакинское информагентство АPА со ссылкой на адвоката Лапшина Сафара Гусейнова.

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Гусейнов сообщил, что встретился со своим подзащитным в Бакинском следственном изоляторе номер 1, где он сейчас содержится. По его словам, "Лапшин не имеет никаких жалоб на условия содержания, состояние его здоровья нормальное".

Лапшин, который имеет российское, украинское и израильское гражданство, был доставлен в Баку поздно вечером 7 февраля спецрейсом из Минска, после чего передан сотрудникам Службы государственной безопасности Азербайджана. Его задержали в Минске в декабре минувшего года по запросу Баку, который инкриминирует блогеру посещение Нагорного Карабаха без согласования с азербайджанскими властями.

Генеральная прокуратура республики возбудила в отношении Лапшина дело по статьям УК "Неоднократные публичные призывы, направленные против государства" и "Незаконное пересечение государственной границы Азербайджана", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Посольство РФ в Баку направило в среду в МИД Азербайджана запрос о встрече консульского работника диппредставительства с Лапшиным. Как сообщили в посольстве, пока ответ на запрос не получен.

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