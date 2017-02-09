Испания считает РФ важным глобальным игроком и фундаментальным партнером

МАДРИД, 9 февраля. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Испания считает, что Россия является важным глобальным игроком и фундаментальным партнером для противостояния ключевым вызовам. Об этом говорится в распространенном сообщении МИД королевства по случаю 40-летия восстановления дипломатических отношений между странами.

По данным министерства, "по этому случаю президент Российской Федерации Владимир Путин и король (Испании - прим. ТАСС) обменялись поздравительными посланиями".

"Многочисленные направления сотрудничества, представляющие взаимный интерес, способствовали сближению между двумя странами, от туризма до торгово-экономических отношений или культуры", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

"Испания признает важность России как глобального игрока и фундаментального партнера, чтобы противостоять многочисленным вызовам" в различных областях, "с которыми сталкивается международное сообщество", добавили в МИД.

Мадрид "надеется, что обе страны могут продолжать в ближайшие годы работать в тесном контакте".

"Правительство Испании хотело бы передать наилучшие пожелания благополучия и процветания российскому народу в этот исторический день, столь важный для наших двусторонних отношений", - заключили в МИД.