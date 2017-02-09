Могерини не встретится с Трампом в ходе визита в Вашингтон 9-10 февраля

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БРЮССЕЛЬ, 9 февраля. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини не встретится с президентом США Дональдом Трампом в ходе визита в Вашингтон 9-10 февраля. Об этом заявил журналистам представитель Еврокомиссии.
Отвечая на вопросы журналистов о том, с кем планирует встречаться Могерини, представитель ЕК перечислил имена нескольких официальных лиц Вашингтона, но не президента Трампа.
Глава дипломатии ЕС проведет переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, со старшим советником президента Джаредом Кушнером, помощником Трампа по национальной безопасности Майклом Флинном.
"Кроме того, в ближайшие две недели будут другие встречи, в частности, в Брюсселе и Мюнхене", - добавил представитель ЕК.